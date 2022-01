Lorsqu’il est temps de partir en vacances, il n’y a pas plus agréable que d’avoir une voiture avec soi. Ainsi, vous ne dépendez pas des transports en commun et vous pouvez emporter autant de bagages que vous le souhaitez, surtout si vous avez une grande famille. Alors entre breaks, monospaces et autres véhicules spacieux, cet article vous aide à savoir quelle voiture familiale il est préférable de louer pour que vous soyez confortables.

Que faut-il prendre en compte avant de louer une voiture familiale ?

Lorsqu’on loue une voiture familiale, surtout pour des vacances et pour effectuer de longs trajets, il faut faire attention à plusieurs points importants. Tout d’abord, il est évident qu’avant de louer une voiture chez n’importe quelle agence, ou bien même chez un particulier, vous devrez signer un contrat. Lisez bien tous les termes qui y sont inscrits, notamment, en ce qui concerne les conditions d’usage, la durée de votre location et bien sûr les tarifs appliqués. Ensuite, il faut aussi penser à faire une bonne inspection de la voiture, et n’hésitez pas à signaler la moindre rayure ou fissure afin que cela ne se retourne pas contre vous, plus tard.

De plus, il vous faut aussi comparer entre les caractéristiques énoncées dans votre contrat et ceux réels, par exemple, le kilométrage, surtout dans le cas où vous prenez une formule avec kilométrage limité. Cela vous permettra d’éviter des litiges une fois arrivé à la fin de votre location. Enfin, pensez bien à emporter avec vous les coordonnées de votre agence pour pouvoir les contacter facilement en cas de souci.

Comment choisir la voiture familiale à louer ?

Peut-être que le premier critère qui vous vient à l’esprit est le prix. Pourtant, il y a d’autres questions à se poser avant d’aller à la recherche de la voiture à louer la moins chère. Pour commencer, combien serez-vous dans le véhicule ? Les voitures familiales sont naturellement spacieuses, mais cela dépend aussi du nombre de personnes qui vont y grimper. Une famille de 5 personnes, ce n’est pas une famille de 9 personnes. Commencez donc par filtrer vos choix par rapport au nombre. Ensuite, c’est le nombre de kilomètres à parcourir qui peut impacter votre choix. Après tout, une voiture pour un trajet court est différente de celle qui est destinée pour un trajet long. De plus, l’état des routes est aussi conséquent, vous devez vous assurer de prendre un véhicule suffisamment robuste, si vous comptez vous engagez dans des chemins sinueux et peu confortables. Ce sont ces questions qui vous permettront de limiter vos choix, ensuite vient le prix.

Exemple de voitures familiales à louer ?

Si vous avez besoin d’une idée du type de voitures que vous pouvez louer afin de passer un confortable trajet avec toute la famille, nous allons vous conseiller certains des véhicules familiaux les plus populaires du moment :

Peugeot 3008 ;

Volkswagen Tiguan ;

Renault Talisman ;

Ford Mondeo SW.

Forcément, ce sont tous des monospaces ou des breaks. Ce sont les voitures favorites pour effectuer des trajets en famille. Évidemment, ce ne sont peut-être pas les moins chères, mais ce sont aussi les plus robustes et les mieux adaptées. Le prix de la location dépend de nombreux critères, notamment, la durée de location, la marque de la voiture, et bien sûr, ne ratez pas certaines promotions qui peuvent vous permettre de louer de très beaux modèles à un moindre prix.

En conclusion, si vous souhaitez louer une voiture familiale pour des vacances ou autre, commencez d’abord par préciser les caractéristiques du véhicule dont vous aurez besoin et ensuite lancez-vous à la recherche du modèle qui corresponde le mieux à ce que vous recherchez, tout en étant abordable.