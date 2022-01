Si vous désirez louer une voiture, il y a quelques étapes par lesquelles vous devez passer. D’abord, vous cherchez votre destination, le type de la voiture que vous voulez, la date, les options, etc. Cependant, les diverses politiques de carburant mises en place par les mandataires, ou bien les concessionnaires, ne sont pas toujours prises en considération comme étant une priorité. Pourtant, c’est des politiques qu’il faut absolument connaître. En effet, parfois, on peut faire face à des conditions sur le carburant au moment de la restitution du véhicule. En d’autres termes, où doit être le niveau de carburant au moment où vous rendez votre voiture. La réponse, dans cet article.

Les règles de carburant en restitution

Plusieurs cas de figure sont à envisager, à savoir :

Prise et retour avec plein ;

Prise et retour avec même niveau de carburant ;

Plein à payer ;

Premier plein gratuit.

Prise et retour avec plein

C’est ce qui est le plus commun chez les organismes loueurs, et que la plupart des conseillers recommandent. Quand vous louez une voiture, vous allez la recevoir avec le plein du réservoir, et une fois le contrat achevé, vous devez la restituer de la même manière. Vous n’aurez donc à ne couvrir que votre consommation. Cependant, si vous restituez votre véhicule, mais sans le plein de carburant, la quantité qui manque sera prise en compte par votre loueur et vous devrez la payer.

Prise et retour avec même niveau de carburant

Dans le cas où l’organisme qui vous loue le véhicule, concessionnaire, mandataire ou autre, vous le livre avec un niveau précis de carburant, vous devez au moment de la restitution le rendre à ce même niveau. C’est une pratique qu’on trouve surtout en Europe du Sud.

Plein à payer

Vous avez également la possibilité de payer le plein du carburant au moment où vous récupérez votre véhicule. Dans ce cas, vous pouvez rendre la voiture avec le réservoir vide. C’est une option connue chez les loueurs aux USA. Généralement, tous les organismes qui proposent ce genre d’offres attirent les gens pour la première fois pour des tarifs pas chers. Cependant, ça reste une règle qui n’est pas avantageuse pour le client, surtout pour les courtes durées.

Premier plein gratuit

C’est une offre ou un bonus qu’on trouve de manière générale au Canada ou bien aux Etats-Unis d’Amérique. Vous récupérez votre location avec le plein de carburant, et vous pourrez ensuite le rendre, même avec le réservoir vide. En effet, le concessionnaire vous propose un plein de carburant gratuit qui est déjà compris dans le tarif de location que vous avez payé à l’avance. Donc, en cas de restitution avec réservoir vide, vous n’aurez aucune prime ou frais en plus à payer. C’est une solution intéressante dans le cas où vous ne consommeriez pas trop d’essence. Ça vous permettra également de ne pas chercher une pompe à essence avant de rendre la voiture. Vous pouvez demander plus de conseils à un professionnel.

Quelques conseils

Au moment où vous récupérez votre location, vous pouvez chercher ou demander au loueur la localisation des stations les plus proches. Comme ça, vous pourrez passer par-là bas avant la restitution du véhicule. Dans le deuxième cas, le mieux, est de prendre en photo l’égide ou l’indicateur du niveau de carburant présent dans le véhicule au moment où vous le récupérez. Vous pourrez vous en servir pour vous assurer qu’au moment de la restitution, le niveau est le même. Pour le plein à payer sur place, il est totalement déconseillé d’opter pour cette option. Vous pouvez choisir une des trois autres à la place. Enfin, pour l’offre du premier plein gratuit, le mieux est de comparer les offres en fonction de vos besoins.

Que se passe-t-il si les règles sur le carburant ne sont pas respectées ?

Si le niveau de carburant, au moment de la restitution, est plus bas que celui au moment de la prise en charge, vous devez tout simplement payer des frais supplémentaires.

Enfin, vous connaissez maintenant les options de carburant au moment de la restitution d’une location.