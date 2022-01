Les personnes qui sont appelées à voyager beaucoup, pour des raisons professionnelles ou autres, peuvent se permettre le luxe de louer une voiture dans un pays étranger. il existe, en effet, un service appelé National Car Rental, spécialisé dans ce domaine.

Disposant de voitures dans plusieurs pays du monde et de nombreux avantages, National Car Rental reste le meilleur service de location de voitures.

L’application National Car Rental

L’application National Car Rental propose des services comme un reporting et un suivi de l’historique des voitures louées. Ces services sont disponibles dans plusieurs pays du monde et permettent aux personnes qui voyagent souvent de compter sur l’application mobile pour louer des véhicules sûrs et fiables.

National Rental Car dispose de près de 1 500 agents dans le monde, dont 25 en Europe. Ce genre d’application permet d’éviter aux voyageurs de perdre du temps à se déplacer vers une agence de location de voitures. Il suffit à ces derniers de suivre la procédure de location depuis leur smartphone pour bénéficier d’un véhicule pendant leur voyage.

C’est un service de location de voitures qui est présent dans différents pays localisés dans plusieurs coins du monde, à savoir :

L’Europe (33 pays) ;

L’Amérique du Nord (3 pays) ;

L’Amérique centrale et Caraïbes (17 pays) ;

L’Asie et le Pacifique (8 pays) ;

L’Afrique et le Moyen-Orient (6 pays) ;

L’Amérique du Sud (9 pays).

Les véhicules proposés par le service National Car Rental

Le service National Car Rental dispose de différents types de véhicules disponibles en différents modèles des berlines et des modèles de luxe. Elle propose trois types de véhicules, à savoir :

Les voitures ordinaires disponibles en 36 catégories différentes ;

Les SUV en 12 catégories, offrant souplesse, puissance et des espaces pour les bagages ;

Les Monospaces et utilitaires en 7 catégories adaptées à 7 et à 15 personnes pour voyager.

Les partenariats et les avantages du service National Car Rental

Le service National Car Rental propose à ses clients différents types d’avantages dans le but de les fidéliser sur le long terme. En voici quelques-uns :

Des partenariats avec des compagnies aériennes ;

Des partenariats avec des hôtels ;

D’autres partenaires.

Les compagnies aériennes

Certaines compagnies aériennes permettent aux clients de National Car Rental de gagner des miles en louant les véhicules qui sont éligibles à ce genre d’avantages. Les compagnies aériennes concernées sont :

Air Miles ;

Phœnix Milos ;

Alaska Mileage Plan ;

Asiana Airlines ;

Delta ;

Eva Air ;

Hawaiian ;

JetPrivilege ;

KoreanAir ;

Southwest ;

AAdvantage ;

Ana.

Les services hôteliers

Il existe deux chaînes d’hôtels partenaires de National Car Rental. Ce partenariat permet aux clients de National Car Rental de gagner des points pouvant être échangés contre des cadeaux dans les hôtels concernés. Ces derniers sont Best Western et Hilton.

Les autres partenaires

Chez National Car Rental, il est également possible de bénéficier de cadeaux chez d’autres partenaires tels que Signature Flight Support.

D’autres options intéressantes de National Car Rental

L’application mobile National Car Rental permet aussi à ses clients d’effectuer un certain nombre de tâches intéressantes.

La gestion de profil et de récompenses

Cette option permet aux clients d’avoir leur propre profil qui leur permet d’avoir accès au programme Emerald Club et de bénéficier de jours gratuits. De plus, son service Rental Tracker™ fournit à ses clients les informations dont ils ont besoin.

La réservation intuitive et tracking de location

Lorsqu’un client fait partie du Emerald Club, ses informations sont directement enregistrées à sa réservation. Cela rend plus simples les réservations qui sont souvent accompagnées d’assistance routière ainsi que d’un service clientèle réactif.

Les promotions Emerald Checkout

Grâce aux promotions Emerald Checkout℠, les clients ont plus de contrôle à l’égard des véhicules qu’ils souhaitent louer. Ces derniers peuvent scanner une voiture et prendre connaissance de sa fiche d’identité, autrement dit, ses options et ses caractéristiques.