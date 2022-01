Thrifty est une entreprise de location de voitures de courte ou longue durée. Aujourd’hui, on vous fait découvrir cette entreprise aux mille facettes et pourquoi il est intéressant d’opter pour Thrifty pour la location de votre voiture.

Thrifty : l’entreprise de location de voitures

Thrifty est en réalité une filiale de l’entreprise Hertz Corporation ayant son siège social en Floride à Estero. Auparavant, Thrifty était nommée Dollar Thrifty Automotive Groupe. Aujourd’hui, Thrifty fait partie des leaders de location de voitures en tous genres à travers le monde, en offrant la possibilité à toutes les personnes et tous les budgets de pouvoir louer chez elle. Avec une forte notoriété et un sérieux hors pair, Thrifty a su gagner la confiance de ses clients.

Quelle est la différence entre la location de voiture en entreprise et chez un particulier ?

Dans le monde la location de voitures, il existe deux catégories : ceux qui passent par une entreprise pour trouver un véhicule de location et ceux qui préfèrent se tourner vers les particuliers. Il est important de connaître les deux pour savoir vers quel monde se tourner, si vous souhaitez louer un véhicule. Il existe évidemment des points communs entre les deux mais aussi beaucoup de différences, découvrez cela tout de suite.

La location de particulier à particulier devient de plus en plus courante avec le temps. Elle consiste à louer la voiture d’un tiers pour une certaine somme et une certaine durée, tout comme ça se passe chez une entreprise. Sauf que là, vous échangez avec une personne et vous vous donnez un accord verbal concernant le véhicule.

Dans le cas d’une entreprise, vous avez affaire à un groupe de personnes ayant chacun leur rôle dans l’entreprise et vous signez un contrat de location qui vous assure vous et l’entreprise pour qu’il n’y ait aucun problème. Contrairement à une location chez un particulier, dans une entreprise, vous avez l’embarras du choix quant aux voitures et vous avez une assurance de location en cas d’accidents.

Le budget à prévoir pour votre location de voiture

Parlons budget, évidemment, tout le monde n’a pas le même. Lorsque vous comptez louer une voiture, vous devez impérativement en amont prévoir votre budget de location de voiture, surtout si vous comptez avoir une location prolongée, vous devrez prendre donc en considération :

Le nombre de jours que vous voulez louer.

La gamme de voiture que vous souhaitez avoir.

Le prix de l’assurance voiture.

Pour que vous ayez une idée, la location de voiture chez Thrifty débute aux environs de 15 € par jour pour une voiture simple et ça peut aller au-delà d’une centaine d’euros si vous voulez du haut de gamme. En effet, Thrifty propose une panoplie de modèles avec des prix qui varient afin de satisfaire tous les budgets et les envies de ses clients. D’autant plus qu’on constate qu’elle propose autant de voitures pour professionnels que des voitures pour les vacances et les familles, ce qui peut être très intéressant.

Bien choisir votre location chez Thrifty

On vous aide à bien choisir votre modèle de voiture chez Thrifty. Vous êtes sûrement perdu parmi le choix incalculable de véhicules, heureusement, Thrifty offre des catégories distinctes pour mieux se retrouver. Justement, le premier conseil que l’on vous donne est de bien choisir votre catégorie de voiture sur le site de Thrifty. Vous devrez mentionner votre date de départ et de retour et l’agence dans laquelle vous voulez récupérer votre voiture Thrifty et où vous comptez la déposer. Pour faire le bon choix de véhicule, vous devez vous poser certaines questions :