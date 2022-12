Les métiers du digital se développent et l’entrepreneuriat également. Aujourd’hui, être chef de projet digital freelance devient de plus en plus courant. Quelles sont les solutions pour trouver des missions ? Comment se constituer une clientèle lorsqu’on travaille dans le web en tant qu’indépendant ?

Chef de projet digital freelance : 3 façons de trouver des missions

Vous êtes chef de projet digital et souhaitez devenir freelance, ou avez déjà monté votre auto-entreprise ? Voici nos recommandations pour trouver de nouvelles missions :

S’inscrire sur une plateforme de freelance : il existe plusieurs sites destinés à mettre en avant les freelances et leurs compétences. Ainsi, vous pouvez soit trouver des freelances pour leur confier des missions, soit proposer vos services en tant que travailleur indépendant. Sachez toutefois que lorsque votre devis est accepté et que votre client a payé, la plateforme prend un pourcentage de votre tarif. Gagner en visibilité avec un site web : avec l’émergence des nouveaux métiers du web comme chef de projet digital, ainsi que la multiplication des auto entrepreneurs, il est important de savoir se démarquer et se présenter. Pour cela, rien de tel qu’un site web à votre nom sur lequel vous pourrez expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et montrer vos références. Pour gagner davantage en visibilité, n’hésitez pas à vous créer un profil complet sur LinkedIn et sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram. La prospection téléphonique : certaines méthodes un peu plus traditionnelles restent efficaces. C’est le cas de la prospection téléphonique. Prenez le temps de créer votre fichier de prospects, esquissez une trame de présentation et de vente, puis lancez-vous. Si vous n’êtes pas à l’aise avec la prospection téléphonique, vous pouvez déléguer cette partie à d’autres indépendants spécialisés dans ce type de prospection, si vous pouvez investir une partie de votre budget pour cette mission.

Mission courte ou mission longue : quel type de contrat privilégier ?

Le métier de chef de projet digital est prenant. Ainsi, il est préférable de choisir des partenariats sur la longue durée. De nombreuses agences de communication ou entreprises préfèrent aujourd’hui externaliser certaines tâches. Lorsqu’on est chef de projet digital, on orchestre de nombreux procédés et c’est pourquoi il faut être concentré et disponible. Ainsi, privilégiez les missions à long terme afin d’être plus efficace. D’ailleurs, vous serez plus rentable, puisque vous perdrez moins de temps à prospecter et à rédiger de multiples factures.

Comment fixer ses tarifs quand on est chef de projet digital freelance

Lorsqu’on est travailleur indépendant, on peut fixer les tarifs qui nous conviennent. Néanmoins, il ne faut pas oublier les charges dues à l’URSSAF, ainsi que toutes les charges liées à votre activité : abonnement Internet, logiciel, location d’un bureau, etc. Dans les métiers du digital, la fourchette des prix est de 50 à 100 € facturés par heure. Tout dépend donc de votre expérience et de votre expertise. Sachez toutefois que le tarif journalier moyen d’un chef de projet indépendant est de 665 € selon une célèbre plateforme pour freelance.