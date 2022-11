Vous êtes un professionnel formé et diplômé en kinésithérapie ? Sachez que pour ouvrir votre propre cabinet et travailler en indépendant, vous aurez besoin de l’aide d’un expert en comptabilité, ou alors d’un logiciel de comptabilité. Vous préférez la seconde option ? Alors, découvrez ici l’essentiel à savoir pour choisir le meilleur logiciel gratuit de comptabilité pour un kiné.

Qu’est-ce qu’un logiciel de comptabilité pour kiné ?

Comme toute personne exerçant une profession libérale, le kinésithérapeute doit tenir sa comptabilité à jour. Il s’agit d’une obligation instaurée par la réglementation fiscale. En effet, il faut savoir que pour un kiné, le suivi de la comptabilité est essentiel. C’est ce travail qui permet de bien faire les déclarations fiscales et ainsi de calculer les cotisations sociales du professionnel.

Malheureusement, un kiné n’est pas vraiment un expert en comptabilité. Son activité n’a d’ailleurs aucun lien avec les notions fiscales ou comptables. Étant donné que la législation fiscale ne cesse d’évoluer, toute personne qui souhaite se charger de la comptabilité d’une entreprise doit avoir des connaissances spécifiques dans le domaine.

Le kinésithérapeute doit donc envisager la possibilité d’engager un expert-comptable à plein temps, ou alors un cabinet en externe qui interviendra de façon ponctuelle. Une solution plus simple consisterait à trouver un logiciel de comptabilité pour kiné. Il s’agit d’un outil numérique qui peut vous aider à suivre vous-même votre comptabilité.

Lorsqu’il s’agit d’un logiciel spécifiquement conçu pour les kinés, cela signifie qu’il est parfaitement adapté à cette activité. Les fichiers sont générés automatiquement en fonction des besoins d’un professionnel en kinésithérapie. Vous n’aurez donc qu’à remplir les champs au fur et à mesure de l’exercice comptable pour que le logiciel se charge de tous les calculs à faire.

Peut-on trouver un logiciel comptabilité kiné gratuit ?

Il existe aujourd’hui un grand nombre de logiciels de comptabilité pour les kinésithérapeutes. Parmi eux, quelques-uns peuvent être gratuits. Le plus souvent, on vous propose une période d’essai gratuite, ou alors des fonctions de base gratuites.

Le logiciel peut par exemple proposer l’édition de votre liasse fiscale gratuitement. Cependant, pour avoir plus de fonctions, vous devez choisir les formules plus complètes et payantes. Il existe aussi des logiciels totalement gratuits, mais pour une activité déjà développée, ils ne sont pas recommandés.

Pour assurer une meilleure gestion de votre comptabilité sans avoir à faire recours à un expert, optez plutôt pour un logiciel payant. Vous bénéficierez d’un grand nombre de fonctionnalités et d’une meilleure performance pour une gestion de toutes vos transactions.

Comment bien choisir son logiciel de comptabilité pour kiné ?

Si vous souhaitez commencer avec un logiciel de comptabilité gratuit pour votre cabinet de kinésithérapeute, vous pouvez faire une recherche en ligne. Vous trouverez plusieurs logiciels parmi lesquels il faudra choisir en prenant en compte les fonctionnalités disponibles. Pour un kiné les fonctions à rechercher sont entre autres :

La gestion de la fiscalité

La gestion des honoraires

L’édition des factures

La gestion de la paie des salariés

La gestion des immobilisations et amortissements…

Comme vous avez pu le voir, les kinés peuvent facilement gérer leur comptabilité avec un logiciel adéquat. Il vous suffit de bien le choisir en fonction de vos besoins.