Magasins ouverts le mercredi 14 juillet 2021 : découvrez la liste définitive

Alors que des millions de français ont d’ores et déjà décidé de pouvoir partir en vacances récemment, il se trouve que bon nombre d’entre eux vont toutefois avoir envie de se rendre dans des magasins pour pouvoir enfin profiter de certains achats ! En effet, avec les soldes qui continuent et qui proposent des prix de folie, il faudrait être fou pour ne pas en profiter et se rendre dans des magasins avec des prix complètement hallucinants avec la seconde ou la troisième démarque.

De plus, il se trouve que l’année n’a pas du tout été simple pour bon nombre de commerçants qui ont été contraints de fermer leurs portes pendant le confinement. On imagine donc que pour cette raison, de nombreux français vont clairement avoir envie de frapper très fort dans leur porte-monnaie pour se rattraper et faire ainsi tous les achats qu’ils n’ont pas pu faire dans l’année. Et cette fois-ci, avec le 14 juillet qui arrive, vous allez pouvoir en profiter pour aller faire les soldes pendant un jour férié !

Quels magasins sont ouverts le 14 juillet 2021 ?

Auchan

votre magasin ne se trouve pas dans cette liste, nous vous recommandons de vous renseigner en vous rendant sur les réseaux sociaux ou sur les sites web des enseignes…

Si vous avez besoin de faire vos courses en ce 14 juillet, alors vous pourrez vous rendre dans certains magasins Auchan ! Toutefois, les horaires sont adaptés aujourd’hui, et il se peut que certains magasins ne soient pas ouverts exceptionnellement pour ce jour férié. Rendez-vous sur le site web de l’enseigne ou contactez votre magasin local pour obtenir plus d’informations.

Carrefour

Entre les supermarchés, les hypermarchés, les Carrefour City, ou encore les Carrefour Contact, bon nombre de magasins de l’enseigne seront ouverts en ce 14 juillet ! On peut même dire que la plupart d’entre eux seront ouverts, mais à des heures adaptées pour ce jour férié. En vous rendant sur le site, vous trouverez toutes les informations nécessaires !

Cora

Si vous avez besoin de vous rendre aujourd’hui dans un magasin Cora, alors rendez-vous sur le site de l’enseigne ou bien sur les réseaux sociaux de votre magasin pour en savoir plus : les informations peuvent être très variables d’un magasin à l’autre !

Leclerc

Avec des promotions complètement dingues en ce moment, les magasins Leclerc ont décidé d’en faire profiter leurs clients en ouvrant certains de leurs magasins. Néanmoins, avec des horaires adaptés, vous devrez vous renseigner pour être sûr que votre magasin est ouvert à ses horaires habituels ou bien à des horaires spécifiques pour le 14 juillet.

Lidl

Les magasins Lidl seront en partie ouverts le 14 juillet. En effet, il devrait y avoir même plus précisément 1638 magasins ouverts à cette date là, alors autant en profiter ! Néanmoins, nous vous recommandons de vous renseigner localement pour être sûr que votre magasin Lidl est bien concerné par cette ouverture exceptionnelle.

Monoprix

Pour les citadins qui souhaitent se rendre dans des magasins Monoprix, il semblerait que certains magasins sont bel et bien ouverts en ce 14 juillet. On peut lire sur le web que plus de 300 magasins seront ouverts, mais nous vous recommandons de vous rendre localement dans votre magasin pour le constater ou bien d’appeler au préalable au numéro de téléphone indiqué sur le site.