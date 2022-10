Présentation du smartphone Lava Blaze 5G lors du India Mobile Congress 2022

Le constructeur de smartphone de la marque Lava a récemment sorti en Inde un petit nouveau de la série Blaze qui n’est autre que le Lava Blaze 5 G. C’est le troisième modèle de la marque Lava et il fait partie des meilleurs vu qu’il embarque un processeur Mediatek Dimensity 700. La marque a annoncé lors de sa sortie pendant la India Mobile Congress 2022, que le Lava 5G fera partie des smartphones les moins chers de l’Inde. Voyons de plus près ce qu’il en est vraiment du Lava Blaze 5 G.

Lava International Limited, le premier fabricant de téléphones mobiles venant d’Inde

Lava International Limited est une marque indienne qui est réputée pour être à l’origine de la conception des smartphones de la série Blaze. Les téléphones mobiles de la marque sont considérés comme étant les meilleurs du pays vu que les modèles sont moins chers tout en étant performants. La société est en effet le seul fabricant de téléphones mobiles en Inde, des smartphones qui sont considérés comme étant de vrais « Make in India ».

La société est capable de concevoir de A à Z un téléphone mobile notamment de la fabrication industrielle mécanique jusqu’à la conception logicielle et matérielle. Lava International Limited a prit l’initiative de soutenir le principe de Make India, un programme mis en place par le gouvernement indien. Le but de ce programme est de monter une équipe qui pourra concevoir des produits dont la fabrication et l’idée de conception proviennent principalement du pays.

Ayant plusieurs équipes d’ingénieurs spécialisés dans la conception d’appareils électroniques et de logiciels, la société pourra certainement rivaliser avec les grands fabricants de smartphones comme Samsung (Samsung Galaxy), Sony (Sony Xperia), Huawei (Huawei pro), Apple (iPhone), Mi (Redmi) d’ici quelques années. De plus, vu les modèles de smartphones de la société Lava International Limited, le Lava Blaze Pro ou le nouveau Lava Blaze 5G va arriver plus tôt que prévu.

Le prix de lancement du smartphone Lava Blaze 5G et la date de sortie

Le concepteur du smartphone Android Lava Blaze 5G n’a pas encore donné de détails exacts concernant le prix de lancement de l’appareil mobile pour une commercialisation à l’international d’après les informations récoltées lors de la India Mobile Congress 2022. Toutefois, la marque a annoncé la mise en vente du smartphone Android en Inde pour un prix aux alentours de 10 000 roupies. Plus précisément, Lava Blaze 5G sera disponible pendant la période de fête de Diwali.

Les détails concernant les spécifications de Lava Blaze 5G

L’appareil mobile milieu de gamme Lava Blaze 5G fait partie des smartphones qui ont une performance pouvant rivaliser avec les modèles des grands constructeurs tels que Samsung (Samsung Galaxy), Sony (Sony Xperia), Huawei (Huawei pro), Apple (iPhone), Mi (Redmi). Les spécifications techniques du téléphone mobile Lava Blaze 5G sont les suivants :

L’appareil est équipé d’un écran LCD d’une taille de 6,5 pouces ;

La résolution de l’écran du Lava Blaze 5G est de 1600 x 720, soit une résolution HD 720p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ;

L’encoche de l’écran de cet appareil mobile est en forme de goutte d’eau, ce qui optimise le design de la dalle ;

Comme processeur, le téléphone fonctionne en utilisant un CPU de la marque Mediatek, octa core Dimensity 700 ;

Pour ce qui est du RAM, comme pour la plupart des smartphones en milieu de gamme, l’appareil a en total 4 Go de RAM ;

L’appareil est proposé avec un stockage de 128 Go. Si l’utilisateur veut étendre le stockage, opter pour l’ajout d’une carte microSD est la bonne option ;

Comme batterie, il est équipé d’une unité de 5000 mAh qui se charge via le port type-C, offrant une autonomie supérieure aux smartphones de Samsung, Sony, Huawei ou Apple ;

Comme tous les smartphones récents, il est équipé d’un scanner d’empreintes situé sur le côté du téléphone, qui va servir en même temps pour l’allumer ou l’éteindre ;

Pour la connectivité, l’appareil embarque la 5G, un Bluetooth 5.1, le Wifi ainsi qu’une double carte SIM.

La caméra arrière de Lava Blaze est assez impressionnante par rapport à son prix. En effet, il est équipé de 3 caméras, la première qui est de 50 MPX peut être utilisée pour le shoot photo primaire, la deuxième est équipée d’un capteur macro combiné à un flash LED. Pour ce qui est du selfie et des appels vidéos, Lava utilise une caméra de 8MPX.

Parmi les modèles sortis par la société Lava International Limited, le Lava Blaze 5G a une grande similarité au modèle Lava Blaze Pro, surtout au niveau du design. En effet, il est équipé d’un panneau arrière en verre, ce qui a été remarqué sur la version Pro.

Le Lava Blaze 5G est considéré comme un téléphone mobile milieu de gamme en Inde. De plus, il fait partie des smartphones les moins chers du pays, même parmi les modèles de milieu de gamme.