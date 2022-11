Que vous possédiez votre propre société, que vous travailliez majoritairement depuis chez vous, ou que vous ayez simplement des enfants qui adorent le coloriage, vous utilisez très régulièrement votre imprimante. Comme il ne s’agit pas d’un gros appareil qui traite des quantités industrielles d’impressions, vous êtes souvent amené à remplacer vos cartouches d’encre. Seulement, vous êtes un peu ennuyé, car vous ne savez pas quoi en faire lorsqu’elles sont vides. Faut-il les jeter dans la poubelle recyclable ? Les traiter d’une façon particulière ? Vous allez voir ci-dessous qu’il est non seulement possible de les recycler, mais aussi de gagner de l’argent en se débarrassant de ses cartouches vides.

Reprise cartouche encre vide : comment s’y prendre ?

Si certains supermarchés et hypermarchés disposent de bornes permettant de recycler de nombreux éléments, dont des cartouches, cette solution n’est pas toujours la plus pratique : il faut penser à amener ses cartouches vides lors des courses, et espérer que le container ne soit pas plein lorsqu’on veut y mettre ses articles. Certaines boutiques spécialisées dans la vente de consommables les reprennent parfois lorsqu’ils sont vides, mais tout le monde ne possède pas ce type d’établissement près de chez lui.

Aujourd’hui, il existe une solution beaucoup plus pratique, et écologique : la reprise de cartouches par des sites spécialisés. Ces entreprises proposent ainsi aux particuliers, mais aussi aux professionnels et aux associations de leur racheter leurs consommables vides, afin de les réutiliser s’ils sont en bon état, ou pour les recycler s’ils sont trop endommagés. Voici quelques sites Internet sur lesquels vous pouvez faire reprendre vos cartouches.

Selecteo

La procédure est très simple : vous sélectionnez parmi la liste de cartouches acceptées celle(s) que vous souhaitez renvoyer, ainsi que la quantité d’articles. L’estimation du prix de rachat de votre lot de cartouches se fera automatiquement, et s’affichera en direct. Petite précision : il s’agit d’une estimation, car les cartouches doivent arriver en bon état pour être réutilisées. Celles qui sont trop abîmées seront mises au recyclage, mais ne vous rapporteront pas d’argent. Une fois que l’estimation est réalisée, et que vous l’avez validée, vous pourrez imprimer le bordereau d’envoi fourni, et préparer votre colis. Attention, pour que l’envoi soit gratuit, il faut que votre colis contienne l’équivalent de 20 € de gains. Une fois vos cartouches bien calées, vous n’aurez plus qu’à déposer votre paquet en point relais, et le site vous versera le paiement de vos cartouches à réception, par virement ou par bon d’achat à réutiliser sur leur site.

Un site spécialisé

Là aussi, le principe est le même : vous renvoyez vos cartouches pour récupérer quelques gains, avec un minimum de 20 € par envoi. Là où un site spécialisé se distingue particulièrement, c’est par son engagement écologique. Plutôt que de faire une reprise classique, vous pouvez renvoyer 2 ou 3 cartouches qui serviront à parrainer une ruche, et de soutenir une association de protection des abeilles. Le site propose également un service de collecte à mettre en place dans les écoles, pour que les parents y déposent leurs cartouches vides, et aident ainsi l’école de leurs enfants à récupérer un peu d’argent pour financer les projets de l’année.