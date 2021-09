5 tendances pantalon idéales pour la rentrée 2021-2022 !

Parce qu’il est l’élément de base incontesté des garde-robes, le pantalon a encore plus de raisons de voir les créateurs de mode réexaminer son style. Les entreprises de mode ont également insufflé sans effort, une nouvelle vitalité aux jeans traditionnels, aux vêtements de sport et aux pantalons plissés, qui manquent parfois d’un soupçon de folie.

Tendance Pantalon : Quels sont les pantalons quatre étoiles de la rentrée ?

Jean skinny

Il est considéré comme le digne successeur de la version classique, en proposant cette fois un pantalon skinny en jean. Immaculate The Row, taille haute d’Alberta Ferretti ou coupe carotte de Dior, le jean skinny est la garantie de la mode pour cet automne et cet hiver.

Pantalon plissé

Contrairement à l’image démodée et stricte qu’il véhicule, le pantalon plissé fait partie des tendances des pantalons à porter à la rentrée. Qu’il s’agisse de garder des couleurs de chasse chez Ami ou de se décorer d’orange pop du côté de Salvatore Ferragamo. Il y a aussi la version ourlet fendue façon pantalon d’Off-White. Une chose est certaine, le pantalon plissé est la valeur ajoutée du dressing saisonnier.

Pantalon en cuir

Notez ces fashionistas qui veulent avoir une allure de Rockstar. Les pantalons en cuir sont sans aucun doute les plus sensationnels des semaines à venir. Et pour cause, les pantalons en cuir sont les meneurs des forces du côté de chez Ami, Alberta Ferretti et Budapest Select. Il est disponible en diverses teintes pour la rentrée.

Pantalon en cargo

Les Pantalons en cargo sont comme un excellent soldat, et leur statut dans le manuel des tendances de la mode automne et hiver 2021-2022 s’améliore constamment. Cependant, son esthétique d’uniforme militaire semble cette fois être remplacée par le charme unique des vêtements de sport.

Qu’il s’agisse de la version violette présentée sur Coperni, du jogging gris chiné de Brunello Cucinelli, ou du grand bleu nuit de Chanel, le pantalon en cargo est partout.

Legging évasé

Les leggings adoucissent les formes pour encore épouser encore plus les courbes du corps. Le modèle évasé vient apporter une touche de fantaisie disponible chez Zara ou chez Venca. Vous avez aussi la version en mode enfant chez Mango Kids

Que porter avec un jean cette saison ?

Les jeans peuvent correspondre à n’importe quelle occasion et à n’importe quelle occasion. Cet automne, on l’associera facilement à d’autres essentiels de garde-robe, comme des tee-shirts blancs ou des trenchs.

Pour un look plus avant-gardiste, on peut l’assortir à une veste de costume oversize ou à une veste en jean patchwork. Pour un look casual chic, rien de mieux que de mixer un jean avec une chemise stylée.

Afin de faire face à la température fraîche de la rentrée, nous n’avons pas hésité à choisir un pull chaud à l’esthétique rétro. Côté chaussures, on n’hésite pas à enfiler des Mullers, des mocassins ou des chaussures de sport.

Les jours de pluie, n’hésitez pas à sortir vos bottes et bottines préférées. Nous vous avons dit que les jeans portent tous les vêtements de votre garde-robe. Il ne vous reste plus qu’à pimper selon votre style et vos envies.