Alimentation : les habitudes alimentaires qui vous permettent de garder la ligne et d’être en bonne santé !

Manger sain et équilibré au quotidien est d’une importance capitale pour tout un chacun. C’est l’idéal pour prévenir plusieurs maladies en occurrence, les maladies cardio-vasculaires, le cancer et bien d’autres. Voici donc quelques habitudes alimentaires non négligeables à adopter pour garder la ligne et maintenir une bonne santé. Il est recommandé de les appliquer petit à petit dans votre alimentation.

Consommation régulière de bonne graisse

Certaines graisses sont très indispensables et bonnes pour la santé. Il revient donc à éviter absolument les mauvaises graisses et à consommer les bonnes graisses (mono-insaturées et polyinsaturées) au détriment des graisses saturées.

Ce qui va permettre la diminution systématique du taux de mauvais cholestérol LDL et de triglycéride, et une augmentation du taux de bon cholestérol HDL. C’est une manière idéale de pouvoir diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires.

En outre, les graisses saturées à limiter sont notamment la viande rouge, la graisse animale, les produits laitiers entiers, l’huile de palme. Il faudrait donc opter pour l’huile d’olive, l’huile de cacahuète, les avocats, les fruits à coque, les poissons gras et aussi les céréales complètes.

Consommation régulière de fruits et légumes

Il est conseillé pour garder la ligne et une bonne santé de consommer au moins cinq fruits et légumes par jour. En consommer, apporte dans l’organisme un cocktail de fibres, des micronutriments, des vitamines et des antioxydants qui réduisent les risques de cancers de même que l’hypertension artérielle.

Ainsi, prendre l’habitude de manger des légumes, des légumineuses et des fruits frais ou surgelés, cuits ou crus, de différentes variétés et de toutes les couleurs (verts, rouges, jaunes) est capital pour l’organisme.

Les légumes conseillés sont donc, l’aubergine, les choux de Bruxelles, les concombres, les patates douces, les courgettes, les cœurs d’artichauts, le soja et bien d’autres. En termes de fruits, nous avons, l’ananas, la framboise, la groseille, l’abricot, la pastèque, la pomme, la prune, l’orange, le melon et autres qui sont recommandés.

Les féculents

Ils apportent de la bonne énergie au corps en permettant à l’organisme de tenir jusqu’au prochain repas. Ils sont très indispensables à chaque repas pour charge les batteries. Il est donc plus conseillé de privilégier les céréales complètes, car elles sont très riches en vitamines, fibres et minéraux.

Il est possible d’adopter dans son alimentation, les pâtes complètes ou du riz complet au riz blanc. Même les légumes secs sont conseillés (lentilles, chiches, petits pois) sont recommandés.

En outre, les féculents a privilégier et a donc adopter dans son quotidien sont notamment la pâte, le riz blé, le maïs, le pain, les pommes de terre et bien d’autres.

Consommation des laitages

Les laitages contribuent énormément au maintien de la ligne et d’une bonne santé de tous. En consommer serait donc plus idéal. Ils apportent une quantité de protéines animales non négligeable à considérer dans l’équilibre d’un repas. Ils sont très prisés dans le renouvellement osseux à cause de leur composition en calcium.

En effet, les laitages, ne pas conseiller qu’aux enfants, car ils ne sont pas chargés en graisses et en sucre. Il y a principalement le lait demi-écrémé, le yaourt liquide type brassé, caillé, velouté et le fromage blanc.