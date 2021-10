Alimentation : voici les meilleurs fruits et légumes de saison à ne pas manquer en octobre !

On ne le dira peut-être jamais assez mais une fois encore, il est important de retenir que les fruits et légumes sont importants pour la santé. C’est pour cela que leur consommation quotidienne est recommandée. De plus, leurs délicieuses saveurs peuvent être intégrées dans la préparation de plusieurs recettes de cuisine. Autant de raisons qui doivent vous pousser à découvrir les fruits et légumes à intégrer dans votre alimentation pour ce mois d’octobre qui débute.

Optez désormais pour la consommation de la carotte sous toutes ses formes

Reconnaissable le plus souvent pour sa couleur orange, la carotte est un excellent aliment à intégrer à vos habitudes alimentaires. D’une part, ce légume est recommandé pour son apport en vitamines et en fibres alimentaires.

D’autre part, elle est également prisée en raison de ses antioxydants qui empêchent l’apparition des graisses.

Pour ce qui est de sa préparation, la carotte s’intègre facilement dans plusieurs recettes de cuisine. Elle peut servir d’accompagnement pour des plats de volailles. Elle peut également être servie en forme de soupe, de purée ou alors être associée à la réalisation de certains gâteaux.

Consommez plus de fruits de raisins que d’habitude

Beaucoup l’ignorent peut-être mais le raisin est un fruit à forte valeur énergétique en raison de sa composition calorique. On y retrouve notamment des substances nutritives telles que les protéines, les lipides et les glucides. Il est également connu pour être une bonne source d’eau. De quoi recommander sa consommation à presque toutes les catégories, aussi bien aux jeunes qu’aux personnes adultes.

Sa dégustation se présente en plusieurs formats. Dans un premier temps, vous pouvez opter pour une consommation à l’occasion d’un dessert. Dans un second temps, il peut s’agir de l’ajouter à certaines recettes comme la salade au poulet tandoori ou alors en faire une crème vanille ou une tarte.

Mangez un peu plus de poires ne vous fera pas de mal

Bien que n’ayant pas une très grande richesse calorique, la poire est reconnue pour son grand apport nutritionnel à l’organisme humain. En effet, elle est une bonne source de vitamines C et possède également une bonne teneur en fibres alimentaires. Sa consommation après repas aura pour but de favoriser le bon fonctionnement de votre transit intestinal. Il est possible de la consommer en dessert ou d’en faire une recette de tarte.

Adoptez le potiron pour ses nombreux bienfaits

Actuellement prisé dans les points de vente de fruits et légumes, le potiron séduit également de par sa valeur nutritionnelle pour l’organisme humain. Vous pouvez également être tenté de l’ajouter dans votre alimentation si vous comptez suivre bientôt un régime minceur. En effet, ce légume est reconnu pour entraîner un efficace effet de satiété.

Pour sa préparation, il peut être accompagné de risotto ou de salade. On peut également en faire une soupe délicieuse et bien digeste. En plus de ces différents fruits et légumes recommandés pour ce mois d’octobre, on peut également citer le brocoli, la pomme ou encore la figue.