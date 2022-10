Hidden Valley Ranch : une toute nouvelle gamme de décoration intérieure

Pour se sentir bien chez soi, rien de mieux que d’avoir une maison avec la décoration intérieure de ses rêves. Rester dans une pièce où le style de déco peut être une véritable source de bien-être est toujours agréable. Sachez que les tendances dans le domaine de décorations d’intérieur a beaucoup évolué, notamment sur les différents styles de décoration, les matières utilisées pour les meubles, les objets de déco à choisir. En parallèle, les couleurs ou motifs pour les murs intérieurs, les accessoires tels que les coussins du canapé sont devenus des points essentiels quant au design de la pièce à décorer. Également, toutes les pièces de la maison sont soumises à ces multiples règles de décoration intérieure : la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain, le petit bureau, etc. Toutefois, le style de décoration dépend de tout un chacun sachant qu’il en existe plusieurs. Aussi, pour mieux vous orienter, faisons un point sur les différents styles de déco existants avant de parler de la tendance déco chez Hidden Valley Ranch.

Décorations d’intérieur : les styles déco les plus prisés

Sachez que pour chaque saison, il existe toujours un style de décoration (ou sinon quelques-uns), considéré comme étant le plus répandu et donc à la mode. Prenez en considération cet état de fait avant d’arrêter votre choix sur le style de déco intérieur que vous souhaitez appliquer dans votre maison.

Si l’on devait lister tous les styles de décoration d’intérieur, la liste serait interminable. Aussi, focalisons-nous sur ceux qui sont restés indémodables face au temps :

Déco d’intérieur : le style moderne ;

; Déco d’intérieur : le style scandinave ;

; Déco d’intérieur : le style minimaliste.

Déco d’intérieur moderne

Ce style de déco se reconnaît par un intérieur avec des couleurs neutres, notamment le blanc et le gris. Le design moderne est souvent qualifié d’aménagement d’intérieur épuré à cause de la simplicité du mobilier qui se limite au nécessaire puisque l’art est à l’honneur dans la déco. De plus, la couleur des mobiliers reste dans le thème gris et blanc. En revanche, ces couleurs peuvent être cependant appliquées à un seul mobilier puis associées à des couleurs flashy. Les matières les plus utilisées sont le métal ou le verre.

Déco d’intérieur scandinave

Le style de déco scandinave se reconnaît par la présence en grande quantité d’un seul et unique matériau de fabrication. En effet, dans la tendance scandinave, les mobiliers sont généralement faits en bois. Le style de déco dans les maisons au design scandinave se limite à l’usage de meubles fonctionnels. Comme la couleur tendance d’un design scandinave est le blanc, les autres couleurs (voyantes) se verront sur les objets de décoration de la maison : un grand miroir, des coussins colorés, un tapis en fourrure, etc.

Déco d’intérieur minimaliste

Cette tendance rejoint le principe de la décoration d’intérieur moderne. En effet, une maison au décor minimaliste met essentiellement le point sur le côté épuré et simple des mobiliers et couleurs à utiliser. La déco minimaliste mise sur le mot « lumineuse », tout en se limitant à l’usage de mobiliers de strict nécessaire, quitte à disposer d’un espace vide pour pouvoir jouer avec la lumière. Par exemple, dans le salon, il n’y aura que le canapé, une table basse, une bibliothèque, un ou deux pots de plantes vertes. La couleur tendance d’une décoration minimaliste reste le blanc et le gris.

Outre ces styles de déco d’intérieur, considéré comme étant majeurs, vous pouvez trouver : la déco tendance contemporaine, la déco au design industriel, la déco transitionnelle (mélange du design vintage avec le design moderne), le style bohème qui est riche en couleurs, notamment les décorations de Hidden Valley Ranch.

Hidden Valley Ranch : la tendance déco du moment

Hidden Valley Ranch est reconnu dans le monde pour ses diverses sauces vinaigrettes, piquantes ou non. Récemment, Hidden Valley Ranch s’est lancé dans une collection d’accessoires pour décorer la maison. Comme le style de la décoration bohème ou un design flashy, le Hidden Valley Ranch propose dans sa nouvelle collection de décoration d’innombrables idées de déco riches en couleur, relatif à la couleur de ses sauces : jaune, vert, bleu et orange.

Pour vous donner une idée sur les divers objets de décoration proposés par Hidden Valley Ranch, vous pouvez trouver, notamment :

Un papier peint avec les couleurs de Hidden Valley Ranch (avec les images de la sauce, des pizzas et autres) ;

Un tapis de douche avec le rideau ;

Un canapé de collection Hidden Valley Ranch ;

Un tapis de souris pour ordinateur, une pochette pour tablette ;

La literie aux couleurs de Hidden Valley Ranch, etc.

Avec la collaboration de l’architecte Dazey, qui est un designer réputé pour ses motifs imprimés faits main, Hidden Valley Ranch a réussi le pari sur la conception d’une collection d’accessoires de déco pour la maison.

Sachez que ces styles peuvent être combinés. Par exemple, vous pouvez associer les chaises scandinaves à l’ambiance vintage de votre salon, adopter le style minimaliste pour l’associer à quelques meubles en bois. Vous pouvez mélanger selon vos goûts, et pourquoi pas, intégrer les objets de décoration de Hidden Valley Ranch au design moderne de votre salon.