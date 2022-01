Quel que soit le type de stockage dont vous avez besoin, vous êtes sûr de trouver au Havre des unités de stockage de la bonne taille, au bon endroit et au bon prix. Vous pouvez trouver un large éventail de tailles d’unités de stockage, de 2 à plus de 50 mètres carrés, dans plus d’un site au Havre. Les prix compétitifs signifient que vous ne paierez que ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et vous ne trouverez nulle part un devis comparable moins cher localement.

Louer des box au Havre

Vous avez plus d’affaires que vous ne pouvez en stocker chez vous ? Vous avez désespérément besoin d’une chambre libre ? Cela fait longtemps que vous n’avez pas pu garer votre voiture dans votre garage ? Vos armoires, sont-elles pleines à craquer et votre grenier, croule-t-il sous le poids de choses comme :

Le matériel de camping ;

Le matériel de sport ;

Vêtements d’hiver ;

Des albums photos ;

Des choses qui « pourraient être utiles un jour ».

Votre maison sera beaucoup plus confortable et fonctionnera mieux si vous rangez certaines de vos affaires dans une unité de stockage louée au Havre. Vous pouvez déplacer vos affaires tranquillement dans une unité propre, sèche et sécurisée, où vous pouvez les stocker aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez.

Vous pouvez trouver des unités de toutes tailles qui peuvent facilement accueillir des meubles et toutes sortes d’articles ménagers. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez avoir besoin de louer des boxes de stockage au Havre :

Re-décoration

Protégez vos meubles des éclaboussures et rendez la décoration plus rapide et plus facile, sans avoir à grimper sur les objets.

Déménagement

Si vous emménagez avec quelqu’un, il se peut que vous ayez des articles en double, mais que vous ayez besoin de les garder pour emménager ensemble dans une maison plus grande.

En cas de déménagement, le stockage peut être nécessaire s’il y a un délai entre la vente de votre ancien logement et l’achat du nouveau. Il se peut que vous deviez emménager temporairement dans un logement meublé et que vous ayez besoin d’un endroit pour ranger vos meubles jusqu’à ce que vous ayez acheté votre nouveau logement.

Vacances d’étudiants

Plutôt que de tout emporter chez vous pendant les vacances, il est beaucoup plus facile et plus sûr de stocker vos affaires dans des boxes loués.

Où trouver les boxes à louer au Havre ?

Toutes les unités de stockage sont situées un peu partout au Havre et sont facilement accessibles par les principaux réseaux routiers. Choisissez une unité proche de chez vous ou proche de l’endroit où vous avez besoin de vos biens. Les magasins disposent de guides de taille pratiques qui peuvent vous donner une bonne idée de l’espace dont vous aurez besoin pour les effets personnels, les articles ménagers ou les meubles que vous souhaitez stocker.

Gardez vos biens dans des unités de stockage aussi peu ou aussi longtemps que vous le souhaitez et déplacez rapidement et facilement vos articles dans des unités plus petites ou plus grandes, au fur et à mesure que vos besoins évoluent. Non seulement, vous aurez la seule clé de votre unité, mais tous les sites des boxes à louer au Havre sont surveillés par un système de vidéosurveillance enregistré 24 heures sur 24 et sont protégés par des systèmes d’alarme complets.

En revanche, les boxes de stockage sont faits pour garder des biens de maison et professionnels, comme les fournitures, les documents et les vêtements. Ils ne sont pas faits pour accueillir des objets toxiques, dangereux ou vivants. Voici ce qu’il ne faut surtout pas entreposer dans un box :

Articles explosifs ;

Matériaux dangereux ;

Denrées alimentaires ou articles qui entraînent des insectes ;

Les créatures vivantes (les plantes, les animaux, les humains), un box ne peut pas se transformer studio ou en niche !

Avez-vous besoin d’une assurance pour une unité d’entreposage ?

Oui, vous avez besoin d’une assurance pour une unité d’entreposage. Cependant, ce qui est couvert et combien cela coûte varient d’une compagnie à l’autre. Les options d’assurance pour le self-stockage vont de la couverture interne offerte par les installations de stockage de premier ordre à l’utilisation de votre police d’assurance personnelle. La couverture protège généralement contre les dommages causés par la fumée, le vandalisme et le vol.

Vous avez désormais toutes les informations en main concernant les boxes de stockage au Havre, n’hésitez pas à y avoir recours !