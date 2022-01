Le box de stockage, aussi connu sous le nom de garde-meuble, est un espace de rangement dédié à divers types d’objets, d’appareils ou même de véhicules qui est généralement disponible sous la forme d’un espace plus ou moins grand et fermé, avec une porte de garage et sera souvent placé dans des parkings souterrains. L’utilité première d’un box est de permettre aux utilisateurs de stocker leurs fournitures encombrantes ou inutiles, en attendant un déménagement ou en période de rénovation d’un logement. Nous aborderons ici plus spécifiquement les prix des locations de boxes de rangement ainsi que les éléments sur lesquels ceux-ci s’appuient.

Précisions sur les différents modèles de boxes de stockage à louer

Les premiers modèles de boxes à louer qui sont d’ailleurs les plus populaires sont les options intérieures de self-stockage qui sont disposées dans un espace fermé et sécurisé qui peut être en étage ou au sous-sol, suivant le bâtiment dans lequel il est installé. À noter que les installations de ce genre de structures intègrent généralement des équipements dédiés afin de faciliter le déplacement des charges lourdes avec, par exemple, des rampes d’accès. Les boxes en extérieur sont, quant à eux, des stockages plutôt dédiés aux véhicules et aux objets imposants, avec un espace plus grand et un accès plus rapide.

On retrouvera également les boxes de conteneurs maritimes qui ont la particularité de comprendre un lieu de stockage conséquent dans un lieu sécurisé, malgré un cadre ouvert. Souvent pris en charge par les services de déménagement, les boxes en bois servent de petits volumes de rangement, bien qu’ils puissent aussi être commandés en sur-mesure.

Tarifs moyens d’une location d’un box de stockage et critères de sélection

Le prix d’une location de box de stockage varie en premier lieu par rapport à la taille du stockage disponible. Dans ce registre, les premières dimensions, c’est-à-dire de 1 ou 2 m², afficheront un coût d’une vingtaine d’euros, là où des modèles moyens de 4 à 7 m² vont plutôt présenter une moyenne de 50 euros par mois. Il est à noter qu’il est possible de trouver des boxes allant jusqu’à 28 m², bien que les grandes tailles standards soient plutôt aux alentours de 12 à 15 m² qui, eux, impliquent des frais qui dépassent les 100 euros mensuels. On pourra de même citer des aspects tels que :

L’accessibilité du box.

La région de location.

L’entreprise qui émet le service.

La disponibilité du format.

L’autre critère déterminant dans ce registre est celui du type du box. En effet, les versions en libre accès seront habituellement moins onéreuses que les variantes sécurisées dotées d’alarmes, de codes et autres caméras de surveillance.

Période à privilégier

Si la durée de la location du box va logiquement influer sur le prix annoncé, la période de l’année dans laquelle celle-ci est prise peut également avoir un certain impact sur la note finale. En effet, tout comme pour les locations de logements de vacances, certains moments de l’année constatent bien plus d’affluence que les autres, ce qui fait automatiquement grimper les tarifs. Concernant les boxes, ceux-ci ont des moyennes de loyers bien plus élevées durant l’été et le printemps.

Assurances parallèles

Les montants des assurances présentent dans le cadre du contrat de location du box de stockage vont généralement s’appliquer en fonction de la valeur totale des biens entreposés. Il est toutefois possible de ne pas opter pour une assurance directe comprise dans le contrat et passer par l’assureur de votre choix ou même renoncer à en prendre, bien que cela soit déconseillé.

Vérifications utiles à prendre en compte lors d’une location d’un box et alternatives de la location !

Comme souligné plus tôt, les tarifs des boxes de stockage sont particulièrement variables, ce qui implique de porter une attention à chaque détail pour éviter de payer trop cher. Il faudra, par exemple, tenir compte des frais de dossier qui seront présents dans toutes les procédures de location. Dans la même lignée, il se peut que des coûts supplémentaires soient aussi affiliés à l’entrée des fournitures. S’il s’agit d’un rangement en libre accès sans options de sécurité, pensez également à mettre en place un système de sécurité ou au moins, fermer au moyen d’un cadenas de bonne qualité.

Pour économiser sur le prix d’une location de box, il est possible de passer par le stockage partagé qui consiste à payer un particulier pour profiter de son espace de rangement qui peut être un garage, un casier ou encore une cave. Plus facile d’accès et comprenant moins d’étapes, cette option dispose toutefois de bien moins de services et autres offres complémentaires.