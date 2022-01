Que vous soyez en plein déménagement ou bien sur le point d’accueillir un enfant, il est important de bien savoir réaménager votre espace afin de vous retrouver. En effet, il est facile de vous sentir dépassée par la quantité d’affaires que vous possédez, c’est pour cette raison-là que vous devez veiller à une bonne organisation. De ce fait, de plus en plus de personnes optent pour la location de garde-meubles sécurisés qui serviront de conteneur à vos objets ou biens immobiliers. Toutefois, le marché du self-stockage est en plein essor et des centaines d’entreprises font leur entrée chaque année, ce qui rend votre choix difficile et surtout si vous êtes novice en la matière et que c’est la première fois que vous utilisez ce type de services. Alors, en quoi cela consiste exactement et combien coûte la location d’un box ?

Tout savoir sur la location de boxes !

Un box de stockage désigne des garde-meubles conçus spécifiquement pour conserver vos biens personnels ou immobiliers, ces derniers sont proposés par des entreprises ou des centres de self-stockage où vous pourrez bénéficier d’un espace sécurisé pour entreposer tous vos objets de valeur. De nos jours, de plus en plus de personnes ont recours à cette solution ingénieuse afin de garder leurs objets à l’abri et notamment en pleine période de déménagement. Ainsi, ce service est compris dans le cadre d’un contrat et nécessite donc un accord mutuel entre deux parties consécutives : l’entreprise en question ainsi que le client. En effet, ce dernier doit honorer ses obligations envers l’entreprise et inversement.

La signature de ce contrat implique alors plusieurs clauses et qui relèvent principalement des conditions d’utilisation ainsi que des conditions d’accès, car il est défendu de stocker tout objet ou produits dangereux, périssables ou bien toxiques dans les garde-meubles utilisés et l’entreprise doit faire en sort d’accorder un accès libre et direct au client pour récupérer ses affaires à tout moment.

Quels sont les inconvénients d’une location de boxes ?

Bien qu’elle représente une solution pratique et efficace pour stocker vos objets ou affaires personnelles, la location de boxes ou garde-meubles peut présenter quelques inconvénients tels que le fait que vous devrez vous charger vous-même du transport ainsi que de l’emballage de vos objets et fournir le matériel nécessaire pour ça, y compris des cartons, du papier à bulle, les cutters, bas rigides, etc. Qui plus est, la plupart des centres de self-stockage ont des horaires d’ouverture fixes, ce qui signifie que vous ne pourrez pas accéder à ce type de services à tout moment.

Quels documents fournir pour un contrat de location de boxes ?

La location d’un box de self-stockage est régie par un contrat et nécessite donc certaines formalités à respecter. De ce fait, le client en question doit impérativement fournir à l’entreprise de stockage, les documents suivants, afin de finaliser le contrat :

Une pièce d’identité en cours de validité.

Un justificatif de résidence.

Un relevé d’identité bancaire.

Un K-bis ou attestation qui certifie l’existence d’une entreprise commerciale.

Quel est le prix d’une location d’un box ?

Le prix d’une location d’un box dépend d’un ensemble de critères différents qui comprennent principalement votre géolocalisation, la taille du garde-meuble ou le box que vous utiliserez, la durée de la location ainsi que les tarifs proposés par chaque entreprise de stockage. Cependant, vous pouvez déterminer le prix de cette prestation à titre indicatif, et cela, en vous référant à ces estimations suivantes : ainsi, il faudra prévoir entre 120 et 190 € TTC/mois pour une réservation d’un box de 5 m² dans la capitale parisienne. La location d’un box dans des métropoles, comme Lyon ou Nice, vous coûtera environ 100 et 150 €/mois. Dans d’autres villes ou communes françaises, il faudra compter entre 70 et 120 €/mois.

Comment payer une location de boxes ?

Afin de payer votre location de box, vous devez procéder par paiement bancaire. En effet, vous devez vous acquitter de la somme demandée le jour de la signature du contrat, en remettant un chèque à l’entreprise. Toutefois, il convient de rappeler que les tarifs de cette dernière peuvent augmenter, et cela, même après un renouvellement tacite du contrat, d’où l’importance de toujours vous renseigner auprès de l’entreprise en question sur les changements de prix afin de déterminer le montant exact que vous devrez payer.

Par ailleurs, si les tarifs de la location ne vous conviennent plus, même après la reconduction du contrat, il vous est possible de le résilier à tout moment, et cela, en adressant un préavis au centre de self-stockage quelques jours avant, par le biais d’une lettre recommandée, avec accusé de réception.