Astuce beauté : avez-vous des poches sous les yeux ? Voici comment vous en débarrasser !

Vous avez passé une nuit courte à travailler sur un dossier urgent tout au long de la nuit ? À coup sûr le lendemain devant votre miroir, vous allez remarquer la présence de poches sous vos yeux. Ne vous inquiétez pas, avec ces astuces, vous n’aurez pas à vous présenter à votre travail avec cette mine.

Réduisez le gonflement de vos yeux avec des fruits et légumes de votre frigo

Vous ne pouvez certainement pas vous imaginer que ces fruits et légumes que vous avez au quotidien dans votre frigo pourraient vous aider à faire dégonfler les poches qui se trouvent sous vos yeux.

C’est le cas du concombre par exemple si vous voulez avoir un regard frais chaque matin. Ses propriétés anti-inflammatoires agissent directement sur la formation des poches et sur la congestion des yeux.

Pour utiliser le concombre, il vous suffit de couper deux rondelles de concombre que vous allez mettre au réfrigérateur pour qu’ils puissent bien refroidir. Posez-les ensuite sur vos yeux et laissez agir pendant 25 minutes environ. Ce laps de temps, vous pouvez le mettre à profit et faire une sieste.

Si vous n’avez pas de concombre, mais que vous avez une pomme de terre, vous pouvez l’utiliser en coupant deux rondelles que vous allez poser sur vos yeux. Les oligo-éléments et les vitamines contenus dans la pomme vont aider à dégonfler les poches.

Utilisez le froid pour décongestionner les poches sous vos yeux

Utiliser le froid pour dégonfler les cernes et une solution assez efficace contre les cernes sous les yeux. Pour ce faire, il vous suffit de poser sous vos yeux des glaçons que vous aurez mis dans un torchon ou dans un mouchoir.

Si vous n’avez ni congélateur ni glaçons, et que vous avez une nuit blanche à venir, vous pouvez faire refroidir deux cuillères dans votre réfrigérateur. Ainsi, le lendemain matin, vous pourrez les placer sous vos yeux. Mais avant de les appliquer, il est préférable que vous vous rinciez le visage avec de l’eau bien froide juste après votre réveil.

Faites un nuage de lait et une infusion contre vos cernes

Le lait peut être utilisé pour décongestionner les poches sous les yeux. Pour ce faire, il suffit d’imbiber deux disques de coton et les placer sous les yeux et les laisser poser pendant un quart d’heure. Ensuite, vous pouvez les enlever et rincer votre visage avec de l’eau froide.

Il n’y a pas que le lait qui fait des merveilles, le thé vert a également de grandes vertus contre les cernes.

Si vous voulez utiliser le thé vert pour vos cernes, il vous suffit de faire une infusion de deux sachets de thé vert. Vous pouvez ensuite boire votre thé vert, mais conservez les sachets de thé.

Dès qu’ils se seront refroidis, vous pouvez les placer sous vos yeux pendant 15 minutes. Avec ses vertus anti-inflammatoires, le thé vert va dégonfler vos poches. Vous pouvez utiliser ce même procédé avec des sachets de camomille. La camomille étant une plante apaisante, et avec ses vertus anti-inflammatoires et nettoyantes, elle va vous aider à décongestionner vos cernes.