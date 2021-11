Astuce beauté : comment choisir votre coupe de cheveux selon votre forme de visage ?

L’objectif d’une coupe de cheveux est d’équilibrer les différentes proportions de votre visage afin de vous révéler rayonnante. Si dans les salons de coiffure, on vous fait comprendre que le choix d’une coupe de cheveux dépend des tendances, il n’en demeure pas moins que la forme de votre visage est le premier critère à considérer. Il existe de nombreuses formes de visage et les coupes de cheveux différents d’un profil à un autre.

La coupe de cheveux pour un visage rond

Les personnes ayant un visage rond ont l’avantage d’avoir toutes les parties de leur figure arrondie. Leur visage est long plutôt que large, ce qui procure une bonne bouille. Pour ces personnes, elles peuvent adopter plusieurs coupes de cheveux contrairement à ce qu’on distille dans les salons de coiffure.

Comme exemple, elles peuvent réaliser une coupe de cheveux courte ou longue. L’un de ces deux choix apporte de la densité à vos cheveux. Cependant, si vous optez pour une coupe de cheveux courte, il est conseillé de mettre devant une mèche longue.

La coupe de cheveux pour un visage carré

Si vous possédez un visage carré, cela veut dire que vous avez des mâchoires anguleuses et un front assez large. Pour une telle forme de visage, les coupes de cheveux dégradées sont les meilleurs choix. Une option telle qu’une coupe de cheveux mi-longue et volumineuse au-dessus de la tête rétablit les déséquilibres visibles sur votre visage.

Pour un look plus chic, choisissez les mèches plus claires que la couleur de vos cheveux naturels. Elles affinent votre visage et dissimulent les imperfections. Si vous souhaitez ajouter une touche particulière, vous pouvez réaliser une frange sur le côté. Non seulement elle est sensuelle, mais elle est aussi féminine. En revanche, il faut éviter la frange droite.

La coupe de cheveux pour un visage hexagonal

Un visage de forme anguleuse, des pommettes saillantes, des traits féminins et harmonieux, des lignes de visage bien visibles sont les facteurs qui caractérisent un visage hexagonal. Si votre visage est de cette forme, vous devez privilégier une coupe qui apporte du volume à vos cheveux sur les côtés de votre visage. A cet effet, des bouclées légères et aérées sont de bonnes pioches. Par contre, évitez les franges droites et les coupes asymétriques.

La coupe de cheveux pour un visage rectangulaire

Un visage de forme rectangulaire est identique à un visage qui possède une forme carrée, à la différence qu’elle est plus allongée et affiche avec plus de clarté les traits de visage. Cette forme de visage s’adapte à une coupe de cheveux structurée. Privilégiez des mèches qui apportent de densité afin de mieux encadrer votre visage. Il faut choisir une coiffure qui dissimule la longueur de votre visage et qui adoucit les traits.

Les coupes trop courtes ou trop longues ne sont pas conseillées pour ce cas de figure. Si vous tenez à une coupe longue, veillez réaliser une coiffure dégradée. Pour apporter une touche esthétique à votre coupe, choisissez une mèche dont la couleur se marie avec celle de vos cheveux.