Astuce beauté : comment pouvez-vous réussir parfaitement votre tracé de sourcil ?

Voulez-vous avoir des sourcils parfaitement tracés ? Il vous faut de la technique pour y arriver. Il vous faut également bien entretenir vos sourcils et surtout, savoir quelle forme donner aux sourcils en fonction de la forme du visage tout en restant à la mode. Pour vous aider dans cette quête de la perfection, voici quelques astuces.

Prenez soin de vos sourcils

Pour faire un bon tracé de sourcils, vous devez entretenir vos sourcils et garder la courbe de vos cils intacts. Pour ce faire, vous devez enlever les poils en trop grâce à une cire spéciale ou à une pince à épiler. Cet entretien doit se faire une voire deux fois dans la semaine. Vous pouvez également enlever les pointes des sourcils qui en grandissant dépassent souvent la ligne. Vous pouvez précéder à la coupe chaque 15 jours voire 1 mois en fonction de la pousse de vos sourcils.

Fixez vos sourcils

Les sourcils pour avoir un bon tracé doivent être coiffés. Si vous avez des sourcils rebelles, domptez-les, brossez-les et si vous n’y arrivez toujours pas, faites-les tenir en vous servant d’un mascara pour sourcils transparent ou pigmenté. Ou tout simplement, servez-vous d’une cire spéciale, comme un crayon à sourcils en cire par exemple.

Maquillez vos sourcils

Il est vrai que la mode actuelle est d’avoir des sourcils d’apparence naturelle. Toutefois, le maquillage pourrait aider à mettre en valeur les sourcils ou à rectifier la ligne du tracé. Si vous voulez maquiller vos sourcils, vous pouvez utiliser un crayon à sourcils, un pinceau biseauté, ou encore des fards. Vous pouvez également trouver des mascaras pigmentés pour donner un effet naturel à vos sourcils.

Pour teinter les sourcils, soit vous appliquez la couleur naturelle des sourcils. Soit, vous appliquez une teinte plus claire pour donner un effet plus naturel, mais pas une teinte plus foncée. Si vous voulez rectifier vos sourcils, il vous suffit de dessiner vos poils qui manquent à l’intérieur des sourcils en faisant des tracés fins dans le sens des poils.

Épilez correctement vos sourcils

Il est préférable de faire l’épilation à la pince après avoir repéré les poils disgracieux à enlever. Pour cela, commencez par relever vos poils vers le haut en vous servant d’une brosse humidifiée pour pouvoir les faire tenir. Ensuite, vous épilez le dessous du sourcil. Pour les personnes habiles, elles utilisent de la cire et arrivent à couper leurs pointes avec de tout petits ciseaux. Si vous ne pensez pas pouvoir y arriver, le mieux serait de vous rendre chez une esthéticienne.

Trouez la bonne épaisseur de vos sourcils

Après avoir déterminé la ligne de vos sourcils, vous devez cette fois-ci déterminer l’épaisseur de ce dernier. Ici, tout est relatif et n’est qu’une affaire de goût. Vous devez cependant prendre en compte quelques règles de base.

Évitez de tracer des sourcils trop épais si vous avez de petits yeux. Par contre, avec des grands yeux, vous ne devez pas trop diminuer l’épaisseur de vos sourcils. N’oubliez cependant pas, le choix de gros ou de petits sourcils vous incombe.