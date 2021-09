Astuce beauté : découvrez ces secrets beauté de grand-mère qui vous rendront belle naturellement !

Depuis le temps de nos ancêtres, il a toujours existé une panoplie de recettes naturelles pour des soins corporels. À la fois écologiques et économiques, ces produits naturels offrent des résultats impressionnants. De même, ils sont faciles et rapides à préparer. Voici pour vous quelques astuces de beauté d’antan qui vous rendront naturellement belle.

Masque au miel pour un coup d’éclat

Le masque au miel est utilisé pour donner de l’éclat aux peaux fatiguées et aux peaux légèrement froissées. Pour obtenir un effet satisfaisant de cette recette, passez deux cuillerées à soupe de miel cristallisé sur votre visage préalablement bien nettoyé.

Afin d’empêcher que le miel ne coule sur les autres parties du corps, il est conseillé de poser sur le visage un tissu léger. Assurez-vous que ce dernier possède des trous pour votre bouche, votre nez et vos yeux. Après 20 minutes d’attente, nettoyez ensuite votre visage avec de l’eau claire.

Gommage au sel pour une peau satinée

Cette astuce permet de faire disparaitre les peaux mortes et de tonifier l’épiderme. Pour cela, vous mélangez 1OO g de gros sel marin à 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. À cet ensemble, vous ajoutez 5 gouttes d’huile essentielle de citron ou de lavande. Passez tout le mélange sur votre peau et frottez-la correctement en faisant des mouvements circulaires. Une séance de 15 à 20 minutes est déjà suffisante pour obtenir un résultat convenable. Rincez-vous ensuite sous la douche.

Astuce pâte dentifrice au bicarbonate pour de belles dents

Le dentifrice au bicarbonate produit un effet coup d’éclat et blancheur. La préparation de cette recette est très simple. Commencez par presser la moitié d’un citron bio et récupérez son jus. Passez sur vos dents ce jus à l’aide d’un coton par exemple. Cette pratique permet de diminuer le tartre. Ensuite, mettez du bicarbonate de soude sur votre brosse à dents.

Frottez délicatement sur les dents ainsi que vos gencives. Cette solution est très salée, vous devez alors rincer la bouche à plusieurs reprises. Il est recommandé d’appliquer cette recette une fois par semaine. À force d’abuser, l’acide nitrique du citron pourrait abimer l’émail des dents.

Astuce lait au concombre pour hydrater la peau

Si vous souhaitez hydrater les peaux normales, nous vous conseillons de tenter cette solution. Elle consiste à ajouter 1 cuillerée à soupe de miel d’acacia avec 25 cl de lait d’amande bio non sucré. Complétez à ce mélange, ¼ de concombre épépiné, pelé et finement mixé.

Conservez ensuite tout le mélange au frais pendant 8 jours. Utilisez-le matin et soir sur un visage non maquillé, mais préalablement bien nettoyé. Laissez-le chaque fois pendant 15 minutes avant de rincer le visage.

Soins des mains

Cette recette permet de sauver les mains sèches et rugueuses. Pour ce faire, procurez-vous dans les magasins bio, de la poudre d’argile verte. Mélangez 1 cuillerée à soupe de ce produit et 1 cuillerée à soupe du bicarbonate de soude. Passez le mélange dans vos deux mains à sec et frottez-les intensément pendant une dizaine de minutes. Essuyez ensuite vos mains avec du papier absorbant avant de passer une crème au beurre de karité.