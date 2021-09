Astuce beauté : découvrez comment faire disparaitre simplement et rapidement les boutons de votre visage !

Il est fréquent de se lever au petit matin et de constater l’apparition sur votre visage des petits boutons. Inutile de vous dire qu’il est déconseillé de les percer. Non seulement cela crée des taches, mais propage aussi les bactéries sur d’autres parties de votre visage. L’idéal est de chercher des solutions pour les éliminer. Quelles sont les astuces pour faire disparaitre les boutons de votre visage ?

L’huile d’arbre à thé

Encore appelé l’huile de tea tree, l’huile essentielle d’arbre à thé est une solution efficace contre les imperfections et les boutons. Elle possède des propriétés antiseptiques et antibactériennes qui lui permettent de diminuer l’inflammation ainsi que la rougeur disgracieuse. Ainsi, elle diminue également le gonflement et assèche le bouton rapidement. Comment appliquer cette solution pour obtenir un effet satisfaisant ? Elle est très simple et facile à réaliser.

Pour ce faire, mettez quelques gouttes d’huile d’arbre à thé sur un coton-tige. Ensuite, vous tamponnez directement le bouton avec le coton humidifié. Vous devez laisser l’huile en contact de bouton pendant une durée de 4 h, voire une nuit entière avant de rincer le visage. En revanche, si vous possédez une peau sensible, vous pouvez rincer le visage au bout de 15 à 20 minutes.

L’argile verte

L’argile verte est également un remède de référence pour éliminer les petits ou gros boutons sur votre visage. Il est composé des vertus exfoliantes, antibactériennes, absorbantes et astringentes qui assèchent les imperfections. Pour obtenir une réponse efficace suite à l’application de cette solution, vous devez vous procurer d’une argile verte en poudre ou d’argile verte prête à être utilisé. Ces produits sont disponibles dans des magasins bio.

S’il s’agit de l’argile verte en poudre, vous l’ajoutez un peu d’eau et vous remuez le mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Pour bien remuer, la meilleure option est d’utiliser une spatule en bois et non une spatule en acier. En effet, une spatule en acier pourrait oxyder le mélange. Ensuite, vous appliquez la pâte sur les boutons concernés. Le produit doit durer au minimum 20 minutes sur votre visage avec d’être enlevé. Rincez-vous délicatement avec de l’eau tiède.

Le jus de citron

Le jus de citron possède des propriétés antibactériennes qui font de lui un excellent remède contre les boutons. Son utilisation produit un effet astringent qui atténue la rougeur du bouton. Ainsi, son assèchement s’accélère et les imperfections disparaissent au plus vite.

Comment faire pour appliquer ce remède dans les meilleures conditions ? Il suffit d’humidifier un coton-tige dans le jus de citron et de le passer directement sur le bouton. Laissez agir la solution pendant une nuit avant de rincer le visage matin.

Les effets de jus de citron se constatent au bout de deux applications. Par ailleurs, sachez que seule l’utilisation du jus de citron frais est recommandée. Évitez ainsi le jus de citron concentré. Pour cause, ce jus possède des conservateurs qui ne font pas bon ménage avec la peau.