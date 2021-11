Astuce beauté : découvrez la nouvelle tendance de cet hiver 2021, le vernis noir !

Actuellement, la norme de beauté s’étend aux mains et aux autres extrémités. C’est pourquoi de plus en plus de femmes donnent à leurs ongles un traitement de beauté spécial. Et depuis quelques saisons, le vernis à ongles noir est à la mode. Nous allons vous montrer dans cet article quelques astuces beauté pour des manucures autour de cette couleur.

Pourquoi choisir le noir ?

Commençons par la micro-manucure. Elle est particulièrement spécialisée pour les ongles courts et peut être utilisée pour tous les types de manucures. Sa principale caractéristique est sa décoration minimaliste et simple en argent ou en cuivre. Et le plus grand avantage est qu’il fonctionne bien avec les couleurs sombres.

De plus, le noir est la meilleure nuance. Et l’astuce pour faire ressortir votre vernis à ongles noir est de l’appliquer entièrement en un seul ton. En d’autres termes, cette couleur est soit complètement mate, soit complètement satinée. Cependant, vous pouvez également la combiner avec une autre couleur pour créer un contraste. Par exemple, un vernis noir mat avec une touche de rouge.

La raison pour laquelle le noir est si populaire est qu’il est synonyme d’élégance et de calme. Qu’il s’agisse de la petite robe noire chic et classique ou du maquillage basique d’un œil de chat ou d’un œil charbonneux, le noir est la couleur de choix pour la manucure d’hiver. Nous sommes ravis que la couleur la plus intemporelle du monde de la mode ait fait son entrée dans les tendances hivernales des vernis à ongles.

Il est vrai que de nombreuses personnes associent le vernis à ongles noir au monde gothique et rock, qui a longtemps été diabolisé. Néanmoins, lorsqu’il est appliqué correctement et recouvert d’une couche de finition brillante, le résultat est hypnotique et non gothique au sens péjoratif du terme.

Comment bien appliquer un vernis à ongles noir ?

L’avantage d’avoir des ongles noirs est qu’ils se marient bien avec n’importe quelle tenue et n’importe quel bijou. La tendance est au style vamp-chic, adaptée aux ongles courts comme aux ongles longs et sa sobriété s’adapte aussi bien aux ongles en amande qu’aux formes les plus fantaisistes. En outre, la tendance est aux détails discrets et élégants, que ce soit sur un ou cinq ongles. Enfin, recouvrez l’ongle d’une couche de finition brillante pour que le vernis dure plus longtemps. Vous pouvez également utiliser différentes nuances de noir, comme le noir brut, le noir cerise, le noir bordeaux ou le noir de jais.

Lorsque vous faites votre manucure à la maison, n’oubliez pas de préparer vos ongles en les limant, en repoussant les cuticules et en enlevant tout résidu. Appliquez ensuite une couche de base et deux couches de vernis à ongles noir pour une finition plus opaque. Dans le passé, nous vous avons présenté une sélection de vernis à ongles biologiques et naturels.