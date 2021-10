Astuce beauté : Découvrez les bienfaits de l’huile d’olive sur vos cheveux !

On connaît tous les bienfaits de l’huile d’olive dans l’alimentation et donc dans l’organisme. Savez-vous que l’huile d’olive a aussi des vertus sur le corps notamment les cheveux ? À l’instar de quelques huiles végétales, elle peut être utilisée à différentes fins pour avoir de beaux cheveux. Comment s’y prendre avec l’huile d’olive pour rendre les cheveux beaux ?

L’huile d’olive prend soin des cheveux normaux

L’huile d’olive a pour effet de prendre soin des cheveux normaux. Ces derniers ont déjà naturellement un aspect brillant, ils sont souples et toniques. Ils ne sont ni gras ni secs et ne produisent pas de pellicules. On aurait dit des cheveux parfaits. Toutefois, il faut bien en prendre soin et l’huile d’olive est un bon allié.

L’huile d’olive vient nourrir et protéger les cheveux des agressions extérieures. Il est tout de même conseillé de ne pas appliquer l’huile d’olive sur les pointes si vos cheveux sont fins et normaux. Dans ce cas, l’huile d’olive risque d’alourdir vos cheveux.

L’huile d’olive facilite la pousse des cheveux

L’huile d’olive a des vertus nourrissantes et hydratantes qui permettent de protéger les cheveux des agressions extérieures, mais aussi de les réparer. Ces actions de l’huile d’olive sur les cheveux favorisent la pousse des cheveux vu l’environnement sain que procure l’utilisation de l’huile d’olive sur le cuir chevelu.

L’huile d’olive répare les cheveux secs

Les cheveux secs sont cassants et très fragiles. Ils ont besoin de plus d’entretien et ceci au quotidien. Il est donc important pour leur santé de les hydrater, de les protéger et les nourrir chaque jour.

Si vous voulez d’un soin à action rapide, nous vous conseillons ce soin à base d’huile d’olive : il vous suffit d’appliquer de l’huile d’olive sur la longueur de vos cheveux sans oublier les pointes. Portez un bonnet et laissez reposer toute la nuit. Le lendemain, rincez avec de l’eau tiède, puis faites un shampoing. Faites ensuite un masque hydratant et un autre shampoing et rincez bien.

L’huile d’olive, adaptée aux cheveux frisés et crépus

Tous ceux qui ont des cheveux crépus savent à quel point ils sont fragiles et demandent de l’entretien au quotidien. Ils ont besoin d’hydratation et de soins nourrissants. Pour ce faire, vous pouvez recourir à l’huile d’olive. Elle sublimera vos cheveux crépus sans les alourdir.

Faites un bain d’huile d’olive deux fois par semaine en l’appliquant sur vos longueurs et sur vos pointes. Laissez l’huile posée pendant 30 minutes puis rincez avec de l’eau tiède. Vous pouvez faire ensuite un shampoing et finir votre routine par un masque ultra nourrissant pour cheveux secs en les appliquant sur vos pointes en particulier.

Masque pour cheveux secs et fragiles

Vos cheveux sont fragilisés, vous avez des cheveux secs, ce masque à l’huile d’olive est ce dont vous avez besoin.

Ingrédients

Une cuillère à soupe de miel

Trois cuillères à soupe d’huile d’olive extra-vierge

Une demi-banane assez mûre

Préparation

Mélangez bien tous les ingrédients. Appliquez-le ensuite sur vos longueurs et sur vos pointes. Laissez poser pendant 30 minutes puis rincez à l’eau tiède. Faites deux shampoings pour vous assurer d’enlever tous les résidus. La banane a des vertus hydratantes qui vont permettre la réparation du cheveu. L’huile d’olive et le miel apporteront des propriétés nourrissantes aux cheveux.