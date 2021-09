Astuce beauté : les nouveaux make-up des French Days incontournables cette saison !

Souhaitez-vous acheter des produits make-up de bonnes qualités et moins chers ? Les French Days représentent le rendez-vous shopping à ne pas manquer. Considéré comme la version française du Black Friday, l’événement se tient ce week-end du 24 au 27 septembre 2021. Le principe est très simple. Il s’agit d’une période promotionnelle où vous pouvez vous procurer des accessoires make-up nouvellement créés à des prix réduits. Voici les nouveautés de cette saison.

Un fond de teint léger

Créé par la marque américaineEstée Lauder, ce fond de teint est une nouveauté qui illumine votre teint. Il est disponible en 27 couleurs différentes qui vous permettent de choisir la couleur qui sied à votre peau. La particularité de ce fond de teint est sa texture qui est à la fois légère et fluide. Elle laisse respirer les cellules et agit en douceur sur la peau. Pour l’appliquer, vous devez vous servir d’un beauty blender ou d’un pinceau.

Un rouge à lèvres au fini mat

Ce rouge à lèvres est l’inspiration de la marque de beautéGuerlain. Il s’agit d’un fini mat qui coche toutes les cases. Ce produit possède un contenu à l’image des pigments raisin profond. Avec sa texture velours, ce rouge à lèvres s’applique de façon simple et précise. Le plus qu’il apporte par rapport aux autres fabrications est la qualité de son coffret. Il est personnalisable et est doté d’un revêtement en tissu pied de poule élégant.

Un vernis aux couleurs de l’automne

Cette création de Chanel est le vernis qu’il vous faut en automne. Pour vous offrir plus de liberté dans le choix, ce produit est conçu avec des couleurs chaudes.Entre le grenat au chocolat,en passant par un beige sablé, vous avez le choix. Cependant, s’il s’agit des vernis à appliquer sur les ongles, le teintbrun aux reflets kaki serait idéal pour attirer l’attention. Ce vernis est très chic et discret. D’une touche précise, elle finalise agréablement votre look.

Un fond de teint visage et corps naturel

C’est le produit fétiche des backstage privilégiés sur des défilés ainsi que sur les tapis rouges. Polyvalent, il peut être utilisé sur le visage comme vous pouvez l’appliquer sur le reste de votre corps. Homologué par des dermatologues, ce fond de teint visage et corps naturel s’applique en toute assurance sans engendrer le moindre effet secondaire. Il s’agit d’un récipient long, uniforme et facile à tenir. Ce produit est disponible à 28,5 euros à l’occasion des French Days au lieu de 36 euros qui est son prix habituel.

Un mascara intense

Le mascara Hypnôse Absolu est leBest-seller de la collection Lancôme. Spécialement fabriqué pour l’automne, il est composé des pigments noirs qui rendent plus intenses vos regards. A chaque application, les cils deviennent de plus en plus épais, allongés et bien séparés.

Un parfum de saison

Cette nouveauté de Maison Margiela est le parfum de l’hiver. Conçu idéalement pour les moments de fraîcheur, il vous immerge dans une odeur réconfortante chaque matin. Son application laisse évaporer une odeur subtile et épicée.