Astuce beauté : Quelques astuces pour faire pousser vos ongles de manière naturelle !

Les ongles soignés sur des mains soignées, il n’y a rien de plus beau qu’une femme puisse afficher. Bien entendu, les hommes ne sont pas en marge. Cependant, il n’est pas toujours facile surtout pour ceux qui n’ont pas naturellement des ongles durs et longs de pouvoir afficher leurs doigts. Faites-vous partie de cette catégorie de personnes ? Plus de panique, vous avez ici la solution. Nous vous proposons quelques astuces infaillibles qui avec une application régulière sauront vous donner des ongles longs et forts.

Pensez à hydrater vos ongles

L’hydratation est la base pour nourrir vos ongles et pour les rendre moins fragiles et moins cassants. Pour hydrater vos ongles, vous pouvez utiliser l’huile d’argan, l’huile de ricin ou des crèmes hydratantes spéciales pour les ongles. L’hydratation permet d’activer la circulation sanguine grâce au massage que vous ferez au quotidien. Vous allez également par la même occasion stimuler la croissance des ongles.

Utilisez l’huile de ricin

Encore appelée Castor oil, l’huile de ricin est utilisée dans les produits cosmétiques et même pour les produits capillaires. En cosmétique, elle est utilisée pour les soins de la peau et également pour les soins des ongles. En effet, l’huile de ricin favorise la pousse des ongles et des cheveux tout en les fortifiants et en favorisant la pousse.

Pour une simple utilisation, vous n’avez qu’à masser vos ongles et vos cuticules avec une noisette d’huile de ricin pendant 15 minutes pour bien la faire pénétrer. Pour les ongles abîmés, vous pouvez mélanger à parts égales de l’huile d’olive et de l’huile de ricin et y ajouter quelques gouttes de citron. Laissez vos tremper vos doigts pendant 15 minutes. Faites ce soin 3 voire 4 fois par semaine et le soir de préférence car le citron est photosensibilisant.

Utilisez la levure de bière

La levure de bière est un champignon qui contient 16 acides aminés, 17 vitamines, 14 minéraux et des oligo-éléments. Elle est également riche en vitamines du groupe B qui favorise la vitalité des ongles et des cheveux. En ce qui concerne les ongles, la levure de bière favorise la synthétisation de la kératine. Ce qui a pour résultat des ongles moins cassants qui sont beaux et qui poussent très vite.

Pensez à manger sain

Tout ce que nous mangeons à un impact sur tout notre organisme et par conséquent sur les ongles. Ainsi, vous devez suivre les règles élémentaires à savoir boire beaucoup d’eau, manger équilibré et sain, dormir suffisamment, éviter le stress et faire du sport. En ce qui l’alimentation, ceux qui sont favorables à la santé des ongles sont les œufs, les viandes, les produits laitiers, les légumes frais, les noix, les poissons.

Prenez des pro biotiques et des compléments alimentaires

Ils viendront compléter votre alimentation équilibrée et vous maintenir en bonne santé. Les compléments alimentaires permettent de renouveler et de booster les cellules. Ils permettent de prendre soin des ongles depuis l’intérieur de l’organisme ainsi que des cheveux. Les probiotiques aident à lutter contre les mycoses des ongles naturellement.