Astuce bien-être : Comment soigner la mycose du pied facilement !

La mycose du pied est une infection fongique provoquée par la chaleur, la transpiration et l’humidité. L’association de ces différents facteurs constitue un terrain idéal pour le développement des champignons qui sont responsables de l’apparition des mycoses. Selon certaines études scientifiques, cette infection peut être d’origine génétique, puisque certains souffrent de ce mal plus que d’autres. Cependant, quelque soit votre cas, il existe des solutions à appliquer pour s’en débarrasser. Voici les astuces les plus efficaces.

L’utilisation de crèmes antifongiques

La mycose est un mal dont le traitement doit être systématique. Lorsque vous constatez l’apparition des premiers signes, l’idéal est de consulter votre médecin. Les symptômes de cette infection se manifestent le plus souvent par les rougeurs, les fissures, les crevasses ou encore les cloques. Le traitement de cette infection se base généralement sur l’utilisation quotidienne de crèmes antifongiques.

De même, vous devez respecter scrupuleusement les règles d’hygiène. Si malgré l’application de crèmes, la mycose gagne du terrain et atteint vos ongles, il est important à ce stade de réaliser des prélèvements. Cela permettra d’être situé sur le type de champion responsable du développement de la mycose afin de lui appliquer le remède adéquat.

Application des huiles essentielles

L’utilisation des huiles essentielles figure au premier rang des solutions naturelles qui traitent efficacement et durablement la mycose du pied. Elles sont fabriquées à base de lavande, de laurier noble, de clou de girofle et de l’arbre à thé. Ces huiles intègrent des vertus antifongiques utiles pour vous débarrasser de cette infection. Ce traitement consiste à mélanger ces huiles essentielles avec une huile végétale. Il existe de nombreuses huiles végétales que vous pouvez utiliser. L’huile d’amande est un excellent choix. L’huile de jojoba ou l’huile douce sont également des modèles que vous pouvez utiliser.

La recette des huiles essentielles doit être composée de 2 ml d’huile essentielle de laurier noble et d’arbre à thé, 5 ml d’huile essentielle de lavande aspic et 1 ml d’huile essentielle de lemongrass. Il suffit de mélanger toutes les huiles et la solution est prête. Il est recommandé d’appliquer ce produit 2 à 3 fois par jour sur les zones atteintes par l’infection jusqu’à sa disparition totale. Mieux, afin d’éviter que la mycose récidive, vous pouvez poursuivre le traitement pendant une semaine de plus.

Effectuez des bains de pieds avec du bicarbonate de soude

Pour traiter la mycose de pieds, le bicarbonate de soude est un allier très actif. Sachez que de bons bains de pieds avec ce produit pourraient vous soulager des conséquences engendrées par cette infection. Pour ce faire, il suffit de mettre cinq cuillères du bicarbonate de soude naturel dans un litre d’eau tiède. Chaque matin, vous baignez vos pieds dans le mélange pendant une vingtaine de minutes avant de les enlever. Séchez-les ensuite avec un nettoyant propre.

Vous ne devez pas laisser la moindre trace d’humidité entre les orteils. De même, nous vous conseillons de mettre une petite quantité de ce produit dans vos chaussettes. Elle absorbe toute humidité que pourraient produire vos pieds au cours de vos déplacements quotidiens.