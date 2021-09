Astuce bien-être : les effets incroyables des dattes sur votre corps à découvrir absolument !

Les dattes sont des fruits que l’on retrouve dans les palmiers dattier. En France, elles sont mangés fraîches ou sèches. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, on en retrouve dans presque tous les plats.

Ces fruits ont des apports très bénéfiques pour l’organisme et doivent faire l’objet d’une consommation régulière. Quels sont ces effets sur l’organisme ?

La datte riche en vitamines et en minéraux

On retrouve du magnésium, du calcium, du phosphore, du magnésium. Ces minéraux sont indispensables à l’organisme. Elle est bourrée de vitamines B1, B2, B3, B5, B6, C, E et K. La vitamine E permet de prévenir et à retarder les maladies coronariennes. La vitamine B6 par exemple est bonne pour améliorer les prouesses du cerveau.

La datte riche en protéines et en antioxydants

La datte est un fruit qui contient des protéines qui agissent sur les os et les muscles. Grâce à ces protéines, elle est aussi un bon brûle graisse et joue également un rôle de brûle-graisse. Cependant, prendre beaucoup de protéines doit être accompagnée d’une activité physique régulière.

Elle est également riche en antioxydants comme les phénoliques et les caroténoïdes qui jouent également un rôle dans l’organisme. Ces derniers permettent de lutter contre l’accumulation des graisses dans le corps qui nichent souvent au niveau des artères. La datte est également excellente pour lutter contre le vieillissement des cellules.

La datte riche en oligo-éléments, en acides aminés et en fibres

Pour favoriser une bonne digestion, nous devons manger beaucoup de fibres. La datte en contient énormément et permet de combattre les constipations passagères. Elle permet également de conserver les intestins en bonne santé.

La datte contient du zinc, du cuivre, du fer des oligo-éléments qui permettent de prévenir l’anémie. La glycine, l’alanine, l’arginine, la valine ou la serine sont des acides aminés contenus dans la datte. Ils permettent de réduire les douleurs articulaires, d’augmenter la masse musculaire et de réduire la pression artérielle.

La datte ralentie la douleur de l’accouchement

Les recherches d’une équipe de chercheurs de l’Université de Jordanie ont démontré qu’une alimentation bien riche en dattes permettrait de réduire la douleur ressentie au cours de l’accouchement et de mieux gérer les saignements après l’accouchement.

La datte, un combattant contre la fatigue

Grâce aux divers nutriments qu’elle contient, la datte est un excellent combattant contre la fatigue. En effet, elle permet de renforcer le système immunitaire et permet de mieux se protéger contre les agressions extérieures. Elle offre un grand apport énergétique à l’organisme. C’est pour cela qu’il est souvent recommandé aux grands sportifs.

Combien de fois prendre les dattes pour une bonne santé ?

Bien que les dattes ont un bon apport pour la santé, il n’est pas vraiment conseillé d’en consommer en excès. En effet, pour 100 g de dattes consommées, vous avez 70 kcal que vous ingérez. Il est donc préférable de ne pas en consommer avec excès. Une poignée par jour ne fera pas de mal.