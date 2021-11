Astuce bien-être : quelques astuces pour vous débarrasser des odeurs de transpiration sur vos vêtements !

Vous avez beau laver vos vêtements, vous sentez toujours cette odeur de transpiration qui s’y est incrustée et qui ne veut pas se détacher. Vous recherchez le meilleur moyen de vous en débarrasser en vain. Ne vous en faites plus, car avec ces astuces vous pouvez facilement vous en sortir.

Utiliser des cristaux de soude

Tous ceux qui utilisent les cristaux de soude pour nettoyer leur linge savent qu’il le fait en profondeur et permet ainsi de retirer les mauvaises odeurs de transpiration incrustée dans les vêtements.

Pour ce faire, commencez par verser de l’eau chaude dans une bassine. Mettez ensuite des gants avant de manipuler les cristaux de soude, car ils sont très corrosifs. Ajoutez ensuite une tasse de cristaux de soude pour un litre d’eau. Mettez les vêtements dans l’eau chaude et laissez-les tremper pendant 30 minutes. Vous pouvez ensuite les mettre à la machine à laver puis lavez-les comme vous en avez l’habitude.

Utiliser du savon de Marseille

C’est une véritable astuce utilisée par les grands-mères pour prendre soin du linge de toute la famille à titre préventif. Pour ce faire, il vous suffit de prendre un savon de Marseille que vous allez très légèrement humidifier. Vous pouvez ensuite vous en servir pour frotter les zones de transpiration sur vos vêtements.

Dès que c’est fait, vous verrez des croûtes épaisses se former. Laissez ces croûtes agir sur les vêtements pendant 15 minutes et versez ensuite une goutte de citron par-dessus. Vous pouvez maintenant frotter avec vos doigts pour créer une émulsion. Enfin, vous pouvez mettre vos vêtements à la machine à laver et faites-les laver normalement.

Utiliser du vinaigre blanc et du liquide vaisselle

Vous avez également la possibilité d’utiliser du vinaigre blanc et du liquide vaisselle. Leur association permet de dissoudre les traces de gras. Pour ce faire, il vous suffit de mélanger dans un bol du vinaigre blanc et de l’eau tiède à parts égales et ajoutez une goutte de liquide vaisselle.

Avec une éponge propre, utilisez le mélange pour nettoyer vos vêtements sales et qui sentent la sueur. Cette méthode est radicale pour éliminer les odeurs de transpiration. Vous pouvez ensuite les passer à la machine comme vous le faites d’habitude.

Utiliser du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est reconnu pour son action contre les odeurs dans toute la maison. Il en est de même pour lutter contre les odeurs de transpiration des vêtements. Pour ce faire, il vous suffit de mettre un peu d’eau sur les zones des vêtements qui sentent mauvais, et les recouvrir de bicarbonate de soude. Laissez le bicarbonate agir pendant 30 minutes avant

de passer les vêtements au lavage.

Utiliser le vinaigre blanc

Tout comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc est reconnu pour ses vertus assainissant dans la maison. Il en est de même pour les vêtements. Pour ce faire, il vous suffit de verser dans une bassine d’eau froide du vinaigre blanc, à raison d’une tasse à thé de vinaigre blanc pour un litre d’eau. Laissez vos vêtements tremper dans l’eau toute une nuit puis rincez le lendemain.