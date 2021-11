Astuce couture : quelques conseils pour vite enfiler votre aiguille !

Enfiler le fil dans le trou de l’aiguille est toujours très compliqué. Non seulement à cause des mains instables et de l’incapacité à garder le fil entier sans s’effilocher, mais aussi à cause de ces petits yeux qui semblent se moquer de vous à chaque fois que vous échouez.

Que vous soyez débutant ou expert, vous pouvez développer vos propres tactiques pour y parvenir en moins de trois heures. Cet article peut vous aider à trouver de nouveaux moyens de faciliter la tâche et de la rendre plus enfantine, comme il se doit.

Utiliser l’humidité

La technique la plus simple et la plus courante consiste à mettre le bout du fil dans la bouche et à le sceller avec de la salive, mais une autre technique consiste à mettre le chas de l’aiguille dans la bouche à la place. Si vous n’êtes pas à l’aise avec le fait de mettre le fil dans votre bouche, vous pouvez vaporiser l’extrémité du fil avec de la laque pour cheveux avant de le lisser ou appliquer un vernis transparent.

Enfin, pour assurer la cohésion des fibres, vous pouvez également appliquer de la colle sur une partie du fil. Laissez-le sécher et coupez. Les fibres vont s’assembler.

Tordez le fil et faites-le passer dans l’aiguille

Pliez le fil en deux et tordez-le avec les deux mains. Cela rendra le fil plus « rigide » et moins flexible, ce qui facilitera son introduction dans le trou.

Utiliser la technique des Asiatiques

Placez le fil dans la paume de votre main, juste en dessous de vos doigts. Placez le chas du fil sur la face inférieure de votre index et déplacez légèrement l’aiguille d’avant en arrière. Au fur et à mesure que vous faites cela, le fil s’insère dans le trou. Il suffit de le saisir et de tirer.

Pliez le fil en deux et faites-le passer dans le chas de l’aiguille

Pliez le fil en deux et enfilez l’aiguille dans la boucle. Lorsque vous tirez l’aiguille, le fil se colle très fort, et lorsque vous le pincez avec votre index et votre pouce, le fil se colle. Il ne vous reste plus qu’à approcher l’aiguille du fil et à l’enfiler.

Enfiler une aiguille avec un enfileur

Pour y arriver, coupez le fil à une longueur adaptée à la couture à la main. Passez le fil dans la grande boucle à l’extrémité de l’enfileur de mousse. C’est plus facile si vous tenez le fil entre le pouce et l’index de votre main dominante et que vous le faites passer dans la boucle. Le fil est enfilé dans la boucle du fil dentaire. Assurez-vous qu’une extrémité du fil dentaire est plus longue que l’autre. Vous pouvez alors lâcher le fil et vous concentrer sur le côté rigide de l’enfileur.

Tenez l’extrémité rigide de l’enfileur entre le pouce et l’index de votre main dominante. L’extrémité pointue et rigide de l’enfileur doit dépasser de peu le bout de votre pouce et de votre index. Plus il est court, plus il est aisé d’enfiler l’aiguille. Placez le chas de l’aiguille près de la pointe dure de l’enfileur. Tournez lentement l’aiguille jusqu’à ce que la pointe de l’enfileur passe dans le chas de l’aiguille. Continuez ensuite à enfiler l’enfileur jusqu’à ce que le fil ressorte.