Astuce cuisine : comment devenir un pro du barbecue ?

Le barbecue est un mode de cuisson très prisé par les amoureux de la bonne viande. Ainsi, l’obtention de délicieuses grillades passe par la maîtrise de différents paramètres. De ce fait, il sera primordial de savoir se servir d’un barbecue et de maîtriser la cuisson de vos viandes pour de meilleurs moments de dégustation en plein air.

Choisir le bon modèle de gril pour vos barbecues

Aujourd’hui, il existe un grand nombre de gril multifonctions. Pour un meilleur choix il vous faudra prioriser certaines caractéristiques très importantes. En effet, les bons grils à viande ont une puissance de l’ordre de 2000 watts permettant de cuire à perfection tout type de viande. En dehors de la puissance, jetez aussi un coup d’œil au thermostat qui doit être facilement réglable en fonction du type de cuisson désiré.

Vérifiez que votre gril dispose d’un bac récupérateur de jus essentiel pour l’assaisonnement de la viande. Veillez à ce que votre gril soit démontable pour faciliter la vaisselle et l’entretien. Optez enfin pour un gril à programme automatique permettant de fixer le temps et les conditions de cuisson en fonction de l’aliment et de vos exigences.

Connaître les bons ingrédients d’assaisonnement

Pour réussir votre assaisonnement, vous devez savoir quelles épices, quelles herbes et quelles marinades sont bonnes pour vos viandes ou poissons. En ce qui concerne les épices, pour un barbecue servez-vous essentiellement de piment, de poivre, de curry, de paprika et de sel. La marinade rend votre viande plus savoureuse, il est donc essentiel de ne pas brûler cette étape.

Nous vous proposons des ingrédients comme le miel, la moutarde, le ketchup pour mariner vos aliments à griller. Vous pouvez également faire recours à l’assaisonnement aux herbes aromatiques fraîches comme le laurier, le thym, le clou de girofle.

Maîtriser la bonne cuisson de vos viandes sur le barbecue

Qu’il s’agisse d’un barbecue électrique ou au charbon de bois, il est important de maîtriser les conditions, la chaleur nécessaire, le temps pour obtenir un morceau de chaire digne d’un chef. Avec un barbecue électrique automatique il est très simple de faire des réglages pour obtenir une cuisson parfaite.

La nécessité de maîtrise s’impose le plus souvent pour le barbecue au feu de bois. Cette méthode traditionnelle apportant une saveur particulière exige la maîtrise d’astuces pour obtenir une viande tendre, douce et délicieuse.

Quels sont les ustensiles essentiels pour bien manœuvrer pendant vos séances de barbecue ?

Pour faire de vos grillades et brochettes une réussite, établissons une liste de quelques ustensiles nécessaires que vous devez avoir à portée de main. Nous pouvons citer entre autres la pince à barbecue, une grille à barbecue, une grille double pour saucisses, une grille spéciale poissons, un panier à légumes.

Nous avons également, un thermomètre à viande, une patte d’ours, une pierre à pizza pour barbecue, une spatule, un pinceau à badigeonner, un tablier, des piques à brochettes, des gants de protection. Avec l’ensemble de ce matériel, vos séances de barbecue ne seront qu’un moment de pur plaisir culinaire.