Astuce cuisine : voici les astuces parfaites pour réussir un barbecue !

Afin de profiter du beau temps et de la chaleur des derniers jours de vacances, le barbecue est une activité idéale que vous pouvez organiser entre amis, collègues, en famille et même seul. Mais faites très attention à ce qu’il soit réussi. Un barbecue réussi demande un certain savoir-faire. Découvrez quelques astuces parfaites pour un barbecue réussi.

Allumer aisément votre barbecue

Charbon de bois, gaz, briques réfractaires, électricité et pierre, il existe cinq méthodes de barbecue. Vous pouvez choisir selon vos propres préférences, chacune ayant sa propre méthode d’allumage unique.

Pour allumer de façon simple et classique, choisissez un barbecue au charbon de bois, un barbecue en pierre ou encore un barbecue en briques réfractaires :

Placez la boule de papier journal au fond du gril.

Ajoutez des graines de feu (branches, caisses, pommes de pin, etc.) en haut.

Allumez le journal avec une allumette.

En attendant que le bois brûle, versez le charbon de bois sur la boule de papier journal.

Dans le barbecue en brique réfractaire, vous pouvez ajouter des bûches pour continuer à brûler, puis souffler dessus.

Attendez 30 à 45 minutes avant de pouvoir cuisiner.

À savoir pour un barbecue réussi

On néglige parfois certains éléments très importants lors de la réalisation de barbecues :

N’ajoutez pas de sel avant la cuisson, mais ajoutez du sel après ! Combiné à la cuisson, le sel a pour effet de faire rétrécir la viande, perdant ainsi sa texture et son goût. Ajoutez donc du sel avant de servir.

Laissez mariner vos poissons, viandes ou légumes quelques heures afin que les aliments aient le temps d’absorber toutes les saveurs.

Ajouter un peu d’huile d’olive ou d’autres sauces à vos plats allongera le temps de cuisson.

Utilisez du thym et de la vanille de Provence pour parfumer vos ingrédients.

Barbecue au charbon

La cuisson au charbon de bois est la méthode la plus traditionnelle. Vous avez la possibilité d’allumer votre feu de deux manières différentes.

Si vous choisissez la technique simple, il vous faudra placer le papier journal froissé sur le fond de la grille. Ensuite, mettez un peu de charbon de bois par-dessus. Utilisez une grosse allumette pour allumer les papiers du journal à plusieurs endroits. Soufflez les cendres pour favoriser la combustion.

Une autre technique revient à former un puits de combustion. Placez une bouteille vide au milieu de votre barbecue. Enveloppez-la avec deux papiers journaux pour obtenir une cheminée. Placez du charbon de bois autour de la bouteille, puis retirez-la doucement pour empêcher le charbon de tomber dans la cheminée. Allumez ! Le charbon formera des braises qui vous serviront à faire votre cuisson.

Où mettre votre barbecue ?

Ni trop près ni trop loin. Trouver le bon emplacement pour votre barbecue peut devenir un problème.

Cependant, les règles sont simples : s’adapter en fonction des conditions météorologiques. Placez-le à l’abri du vent pour empêcher les braises de voler dans le jardin et provoquer un incendie, et faites attention à la direction du vent pour éviter que la fumée n’affecte les convives.