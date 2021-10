Astuce jardin : Comment utiliser le marc de café pour un jardin en bonne santé !

Beaucoup l’ignorent peut-être, mais le marc de café retiré à chacune de vos infusions est à plus d’un titre bénéfique pour votre jardin ou votre potager. Il vous permettra d’expérimenter une nouvelle façon d’entretenir votre espace végétal en toute simplicité. Il vaut certainement la peine d’être essayé puisqu’il ne vous coûtera presque rien.

Le marc de café garantit la bonne fertilisation de votre sol et l’éclat de vos plantes

Il est toujours bien de donner un coup de pouce à votre sol et à vos semences lorsque vous désirez obtenir la bonne croissance des plantes de votre jardin. Un rôle que joue convenablement ce résidu de votre café grâce aux nombreux nutriments qu’il contient.

En effet, le marc de café possède une bonne teneur en cuivre, en potassium ou encore en phosphore. De plus, l’avantage avec le marc de café est qu’il peut faire croître aussi bien les fleurs, les légumes que les fruits. Aussi, son caractère acide permet le renforcement des chlorophylles de vos plantes afin de leur assurer une couleur verdoyante. Pour ce faire, vous pouvez décider de le mélanger directement au sol, au terreau de vos plants ou encore en l’appliquant aux racines de ces derniers.

Le marc de café, efficace pour repousser votre potager détruit par les animaux dévastateurs

Ce n’est jamais une joie de constater des semaines d’efforts à faire pousser vos plans être détruites en quelques minutes notamment par quelques passages de pattes. Un incident qui peut être facilement évité en adoptant le marc de café comme remède anti-intrusion pour votre jardin.

En effet, grâce à son odeur et son goût acide, il est capable de chasser toute bête qui voudra s’aventurer dans votre zone à plantes. Il est efficace aussi bien auprès des rongeurs, des mouches que des animaux domestiques comme le chat. De quoi vous permettre d’avoir le cœur tranquille sans avoir à vérifier toutes les heures que vos plants sont toujours en bon état.

Le marc de café recommandé spécialement pour la culture de champignons

Si vous êtes un passionné de recettes à base de champignons, vous serez alors des plus comblés en découvrant une nouvelle façon de les cultiver. Pour cela, vous aurez d’abord besoin d’associer le marc de café à la partie végétative du champignon appelée mycélium.

Les deux devront ensuite être conservés dans un sachet en plastique avec la protection de la chaleur et de l’obscurité. Enfin, une fois au contact du soleil et arrosé régulièrement, les champignons qui en sortiront seront spéciaux de par leur beauté et leur goût savoureux.

Il est également important de retenir qu’avant toute utilisation du marc de café pour entretenir votre jardin de différentes manières, vous devrez procéder à son séchage naturel ou sous une source de chaleur. Pour ceux qui désirent rendre son action plus efficace, vous pourrez encore par la suite le conserver dans un sachet ou dans une boite hermétique au niveau de votre congélateur ou votre réfrigérateur.