Astuce linge, voici comment vous débarrasser des bouloches sur vos pulls !

Le lavage de nos vêtements est un impératif auquel on ne peut se soustraire. Mais, à force d’être lavés, nos linges, en l’occurrence nos pulls finissent par boulocher, ce qui n’est pas très joli. On peut cependant limiter leur apparition ou les éliminer, grâce à certaines méthodes ou astuces simples à appliquer.

Utiliser la main

Cette astuce n’est sûrement pas celle qui nous enchante le plus, mais elle demeure l’une des plus pratiques et elle est très efficace. Se débarrasser des bouloches sur son pull à la main peut quand même être une vraie corvée, mais elle ne nécessite aucun produit. Vous aurez juste besoin de prendre tout votre temps et retirer délicatement ces bouloches une à une, sans aucun risque d’abîmer la fibre du pull. Avec des ongles longs, votre tâche est beaucoup plus facilitée.

Recourir à des bigoudis

L’astuce anti-bouloches recourant aux bigoudis est assez amusante, mais bien radicale. On parle bien des bigoudis avec des bandes velcro ou à brosse. On les retrouve encore en vente et ils sont également bien utiles pour les coiffures wavy. L’astuce est assez simple, il suffit de rouler un bigoudi sur votre pull, aux endroits où sont les bouloches et le tour est joué.

Recourir à une brosse adhésive

La brosse adhésive ne colle pas que les poils de chiens et de chats ou les petites poussières. Elle attrape également les bouloches, si ces dernières ne sont pas trop attachées. Il suffira juste de passer le rouleau de brosse adhésive plusieurs fois sur la bouloche, tout en prenant soin de changer régulièrement les feuilles.

Mais au cas où vous n’aurez pas une brosse sous la main, vous avez la largesse de recourir à un ruban adhésif à la place de la brosse. Il faudra donc enrouler ce ruban autour des doigts, face collante à l’extérieur et tapoter votre vêtement pour retirer ces bouloches.

Utiliser une éponge abrasive

L’utilisation de l’éponge abrasive permet assez simplement d’éliminer les bouloches sur les pulls. C’est une technique assez intéressante d’autant plus qu’il est possible qu’une éponge à face grattante traîne au bord de votre évier. Il est vrai que l’utilisation d’une éponge abrasive est à éviter pour l’entretien de certaines poêles, mais ce n’est pas le cas ici. Il suffit juste de tendre votre pull et frotter doucement les parties concernées avec l’éponge. L’éponge accrochera ainsi les bouloches et s’en débarrassera.

Enlever les bouloches avec un rasoir

Avec cette astuce, il suffit de saisir le bout de votre pull de façon à bien le tendre, puis passer le rasoir doucement et fermement, de haut en bas, sur la surface du pull. Un rasoir aux lames usées sera plus pratique, car il sera moins dangereux pour le tissu.

Utiliser un peigne à poux

Pour les pulls en cachemire spécialement, ce sont les peignes à poux aux dents serrés qui sont conseillés. Tirez juste doucement votre pull de façon à ce qu’il soit bien à plat, puis passez doucement dessus par le peigne à poux.