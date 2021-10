Astuce Mode : comment et avec quoi porter un pull-over sans manches ?

Vous-souvenez-vous du pull-over sans manche, cette mode lancée dans les années 70 ? Il fait aujourd’hui son retour dans les modèles de vêtements les plus prisés. Originaire de la Grande-Bretagne, cette forme de pull était d’abord masculine, avant d’intégrer petit à petit le dressing des femmes. Il existe différentes façons de le porter ou de l’associer avec d’autres accessoires vestimentaires.

Quelques techniques pour mettre en valeur votre port de pull sans manches

Le pull sans manches a fait la beauté des styles de l’époque jeunesse de nos parents. Jugé autrefois démodé par l’actuelle génération pour ses gros carreaux sur le devant et son aspect enfantin, il revient tout de même en force. Mais pour être stylé avec un tel vêtement aujourd’hui, il importe d’innover sur certains points.

Dans un premier temps, il faut avant tout opter pour un bon modèle de pull sans manches au design attrayant. Une pièce style vintage avec une bonne couleur par exemple pourra vous rendre élégant.

Dans un second temps, il est important de savoir jouer sur les matières. Les pulls sans manches ne doivent pas être portés seuls. Mais il faut également faire attention en superposant les matières. Il faut éviter d’alourdir sa silhouette. Les pulls sans manches sont donc conseillés avec des chemises en coton.

Pour un style véritablement hors du commun, Il faudra en outre laisser libre court à votre imagination. Pour ce faire, il faut apprendre à mélanger les couleurs, afin de mettre en valeur votre créativité. Vous devrez être prêt à essayer d’associer ce type de pull avec n’importe quelle pièce du dressing.

Quelques exemples de combinaisons efficaces avec un pull sans manches

Les pulls sans manches sont en réalité assez simples à porter, ils sont faciles à assortir. Ce type de pull se porte idéalement par-dessus une chemise boy-friend blanche. Une telle combinaison est à la fois charmante et tendance. On peut y compléter des collants noirs avec des bottines plates ou des baskets.

Une combinaison avec un short tailleur, un pantalon ou une jupe plissée est aussi possible. Le pull sans manches se marie également très bien avec des jeans. Mais il faut prendre soin d’éviter les jeans délavés et opter pour une teinte brute, noire ou grise. Vous pouvez ajouter une paire de mocassin ou de derbies pour compléter le look.

Ce modèle de pull pouvant aussi aller très bien avec une robe, il faut de préférence choisir une couleur neutre, si vous avez une robe à motif ou coloré.

À quelles occasions porter un pull sans manches ?

Compte tenu de son modèle de conception conférant une certaine décontraction, le pull sans manches est adapté à différents types de sortie. Vous pouvez par exemple l’adopter dans votre style vestimentaire de collégien ou d’étudiant comme ce fut le cas dans les années 1990.

Il peut aussi constituer une tenue pratique à porter au bureau selon le type d’activité que vous menez. Par exemple, pour les jeunes travaillant dans les secteurs comme l’informatique chez les hommes ou le secteur de la vente chez les femmes, il peut aussi se révéler être un excellent mode d’habillement.