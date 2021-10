Astuce mode : Voici les secrets pour avoir une garde-robe toujours à la mode !

Le temps avance, les saisons se succèdent et les choses sont en constante évolution y compris les habillements à la mode. Au gré du temps, les nouvelles tendances vestimentaires donnent l’impression à certaines femmes d’être en marge de cette mode, malgré la capacité souvent impressionnante de leur garde-robe. Mais ce qu’il est essentiel de retenir, c’est qu’une garde-robe toujours à la mode n’est pas seulement l’apanage des plus riches et célèbres. Il suffit seulement de savoir s’y prendre.

Avoir conscience de son style et l’assumer

Avant toute chose, il est important d’être conscient de votre look ou style personnel. Sans vraiment jeter un coup d’œil à votre garde-robe, vous devez automatiquement savoir ce que vous aimez en termes de motifs ou de couleurs.

Les vêtements que vous achetez doivent donc être en accord avec ce style. Cela facilite le fait de savoir si votre garde-robe continue d’être à la mode ou s’il y a nécessité de réinventer ce style au cas contraire. Le sentiment d’assurance joue un rôle très important dans votre rapport avec vos vêtements.

Être informé des tendances, mais prendre soin de bien les sélectionner

La mode est en constante évolution, et il n’est pas rare que certains vêtements qu’on adorait, hier aient l’air complètement dépassé du jour au lendemain. En réalité, plus un habillement est tendance sur le moment, et plus il risque d’être vite démodé.

Il est donc important de trouver le bon équilibre entre être passionnée des nouvelles tendances et ne pas en être esclave. Il est tout à fait normal de s’informer fréquemment sur les nouveautés du moment, mais il est également mieux d’avoir quelques fois un œil critique. Se questionner sur la durabilité de ces tendances est tout aussi nécessaire.

En effet, certaines ne durent que quelques mois, pendant que d’autres s’avèrent aussi intéressantes même après des années. Pouvoir reconnaître les tendances avec les meilleurs potentiels de bien traverser le temps, est un très bon atout pour une garde-robe. Mais au final, il faut toujours faire primer le style personnel sur les tendances.

Faire souvent le tri dans sa garde-robe pour une meilleure vue d’ensemble

Pour une garde-robe toujours à la mode, il est important de faire souvent le ménage afin de se faire un peu plus de place. Vous pourrez ainsi maintenir votre garde-robe consciente et cohérente. Il ne faut donc pas hésiter à se débarrasser des vêtements que vous ne portez plus, ou ce que vous ne pouvez plus porter, même si vous les aimez.

Vous pourrez ainsi les jeter, les donner, les échanger ou même les revendre. Durant ce petit exercice, prenez également soin de noter le ou les points communs entre les vêtements que vous n’aimez pas, il y aura sûrement un fil conducteur.

Le ou les points communs identifiés vous permettront d’améliorer vos achats et d’être toujours en accord avec votre style, ce qui favorise une garde-robe toujours à la mode. C’est une bonne façon de mettre à jour son armoire. Cela permet d’identifier les tendances dépassées, et de réinventer son style s’il le faut.