Astuce pour prendre soin de vos cheveux, voici les raisons pour lesquelles vous ne devez pas dormir les cheveux mouillés !

Fatigué ? Votre journée fut la plus pénible et vous n’avez qu’une intention, prendre une douche et passer le cap du sommeil en même temps. Avez-vous tout de même pensé à vous sécher et en particulier pensé à sécher vos cheveux ? Dormir les cheveux mouillés a des répercussions sur la santé de votre chevelure. Voici les raisons.

Des cheveux affaiblis

Pourquoi recommande-t-on souvent de sécher les cheveux avant de le peigner ? C’est justement parce que les follicules pileux étant gorgés d’eau, ils deviennent plus élastiques et s’endommagent facilement.

Alors, quand vous allez vous coucher sans prendre la peine de sécher vos cheveux, vous risquez de créer des tiraillements sur votre chevelure. En effet, pendant que vous dormez, vous tournez votre tête et vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger au cours de la nuit. Ces tiraillements sur vos cheveux se font à ce moment-là ce qui peut entraîner la casse de vos cheveux. Et par conséquent des dommages.

L’apparition et la prolifération des bactéries

Dormir les cheveux mouillés laisse le champ libre aux bactéries nocives de proliférer sur votre tête. Ces bactéries prolifèrent dans des milieux humides, vu que vos cheveux sont mouillés, ils ne sèchent pas vite en contact avec votre taie d’oreiller. L’humidité est aussi la cause de l’apparition des pellicules ou du fait que votre cuir chevelu vous démange beaucoup. L’humidité déséquilibre le cuir chevelu et laisse apparaitre et proliférer des champignons et des bactéries.

Pensez également à votre taie d’oreiller qui est un nid de bactéries. Ils ont déjà l’habitude d’absorber vos sueurs, les huiles que vous appliquez sur vos cheveux, les cellules mortes de vos cheveux. Tout ceci créent des bactéries, et vos cheveux mouillés ne vont pas arranger les choses.

Des cheveux difficiles à peigner

Lorsque vous vous couchez avec les cheveux mouillés, le lendemain, vous aurez un grand mal à vous peigner les cheveux. Ce sera une perte de temps pour vous vu que vous devrez passer beaucoup plus de temps à essayer de démêler vos cheveux. Le fait de vous retourner plusieurs fois au cours de la nuit, avec des cheveux mouillés, créent des couettes, des frisettes et rosettes rebelles qui vous empêcheront de vous peigner facilement.

Si vous essayez d’y aller par la force, vous risquez de perdre beaucoup de cheveux, vous devez prendre votre temps pour le démêlage. Ce qui pourrait bien vous mettre en retard.

Des maux de tête

Quand vous dormez, les cheveux mouillés, la température de votre corps augmente pour pouvoir compenser celle qui se trouve au niveau de votre tête. Ce changement de température pourrait vous causer des maux de tête.

Vous ne devez donc pas vous coucher les cheveux mouillés. Si vous tenez à la santé de vos cheveux, et même à votre propre santé. Les cheveux mouillés causent la casse des cheveux, font proliférer les bactéries nuisibles et laissent un cuir chevelu en mauvais état.