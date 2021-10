Astuce santé : ces aliments que vous devez consommer en automne pour avoir une bonne santé !

Les aliments que nous consommons participent au bien-être du corps. Afin d’éviter les coups de fatigue à chaque changement de temps, il faut sélectionner les aliments de saison pour faire le plein d’énergie. Pour cette saison d’automne, les aliments à consommer pour être en pleine forme sont déjà disponibles sur les stands de vente.

Les produits de mer

Il s’agit notamment des huîtres, des langoustines, des crevettes ou encore des coquilles Saint-Jacques. En plus d’être très aimés lors des repas, ces crustacés et coquillages ont beaucoup à nous apporter durant cet automne.

Étant tous issus des milieux marins, les coquillages et crustacés présentent presque les mêmes traits en ce qui concerne leur apport nutritionnel. Ces produits de mer sont de très bons alliés des régimes minceurs. Ils ont un apport énergétique de 60 à 110 calories pour 100g et un taux de lipides entre 0,5 et 2% selon la variété, la zone de pêche et la saison.

Ils sont également reminéralisants. Cela s’explique en raison de leur bonne source de potassium, de magnésium et de calcium. Ils contiennent aussi du zinc et du sélénium qui sont de puissants antioxydants. Ils renferment de l’iode qui participe à la synthèse des hormones thyroïdiennes.

Les noix et châtaignes

Les oléagineux ont la particularité d’être recommandés en toute saison et sont de véritables atouts au quotidien. Les châtaignes sont peu grasses, riches en minéraux et antioxydants. Les noix quant à elles sont riches en Oméga-3, qui sont des acides gras essentiels, maintenant l’équilibre nutritionnel et qui jouent un rôle indispensable au niveau de la peau et du cerveau. Elles contiennent également des coenzymes Q10, qui sont de puissants antioxydants.

Ces oléagineux ont la capacité, grâce au magnésium qu’ils contiennent, d’agir sur les neurotransmetteurs régulant l’humeur. Les Oméga-3 contenus dans les noix réduisent les risques cardiovasculaires, diminuent le taux de cholestérol dans le sang et le taux de glycémie. Ces oléagineux doivent être idéalement consommés comme collation dans l’après-midi.

Le poireau

C’est l’un des légumes les plus disponibles sur nos marchés. Il est de la même famille que l’oignon ou l’ail. Il se déguste à la vapeur, en soupe ou en salade. Le poireau est très bénéfique pour l’organisme.

Le poireau est généralement conseillé pour soulager les infections urinaires. Ce légume, consommé sous forme de bouillon aide à éliminer l’acide urique. Il est aussi excellent pour le foie et les reins. Grâce également à sa teneur en sels minéraux, il réduit la pression artérielle et diminue de facto le risque d’apparition des maladies cardiovasculaires.

La pomme, la poire et la clémentine

Ces fruits de saison, grâce à leur index glycémique très bas, sont d’excellents alliés minceurs. Ils sont riches en fibres, réduisent les risques cardiovasculaires, favorisent un bon transit intestinal et jouent un rôle sur la satiété. La poire limite aussi le passage du cholestérol dans le sang. La clémentine est beaucoup plus riche en vitamines C et sa peau contient des monoterpènes, des substances cardioprotectrices.