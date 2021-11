Astuce santé : Hernie ombilicale chez un bébé, quand faut-il opérer ?

La fermeture de l’anneau ombilical est la cause de la hernie ombilicale chez le bébé et est très fréquente chez les petits enfants. Quand est-ce qu’il faut opérer, comment reconnaître la hernie ombilicale, quels sont ces symptômes qu’est-ce qui en est la cause ? Nous vous disons tout.

Quand faut-il opérer la hernie ombilicale du bébé ?

En général, la hernie ombilicale du bébé se résout d’elle-même dans la première année de son existence et il n’est pas très important d’intervenir. Cependant, il existe deux situations au cours desquels l’opération pourrait devenir nécessaire :

Lorsque la hernie ombilicale s’étrangle ;

Lorsque la hernie ne se résout pas d’elle-même au plus tard dans la 2e année de l’enfant.

L’opération chirurgicale se déroule sous anesthésie générale. Il s’agit ici de réduire la hernie et de la replacer dans l’intestin en la mettant dans sa position normale puis de refermer l’ouverture par des points de suture dans la paroi des muscles de l’abdomen. La plupart du temps, on effectue une ombilicoplastie qui est une chirurgie esthétique du nombril pour donner un aspect assez proche de la normale à l’ombilic.

Comment reconnaître la hernie ombilicale chez le bébé ?

Est-ce que vous avez remarqué une petite bosse au niveau du nombril de votre bébé ? Cela pourrait bien être une hernie ombilicale. Elle est très fréquente chez les enfants à la naissance, est très souvent bénigne et se referme généralement d’elle-même. La hernie ombilicale se manifeste par une tuméfaction centrée sur le nombril.

A l’intérieur, elle se présente comme un petit orifice dans la paroi intestinale à travers lequel l’intestin grêle peut saillir. Il y a deux sortes de hernies ombilicales : la hernie ombilicale localisée dans l’ombilic, et on parle ici d’hernie ombilicale. Elle peut être aussi localisée au niveau de la région inguinale et on parle de hernie inguinale.

Quels sont les symptômes de la hernie ombilicale ?

En général, la hernie ombilicale est asymptomatique. Sa taille peut augmenter si le bébé tousse ou s’il fait des efforts de poussée. En général, au cours de la première année, la hernie se résout d’elle-même et il est important de ne pas y toucher au cours de ce laps de temps. Par contre, s’il est remarqué que la hernie devient douloureuse et s’étrangle ce qui n’est pas très courant.

Qu’est-ce qui cause la hernie ombilicale ?

La hernie ombilicale est causée par la fermeture de l’orifice ombilical. Normalement, dans les 5 à 20 jours le cordon ombilical tombe après la naissance du bébé. Ensuite, il y a une cicatrice qu’on appelle l’ombilic ou le nombril. Cependant, il arrive qu’il y ait un défaut de cicatrisation. Ce qui fait que l’anneau ombilical ne se referme pas complètement et entraîne une zone de faiblesse dans la paroi abdominale.

Nombreux sont ces bébés qui ont une hernie ombilicale parce que l’ouverture des vaisseaux sanguins du cordon ombilical ne s’est pas refermée totalement. La hernie ombilicale peut être très volumineuse et on parle de trompe ombilicale. Dans ce cas, la fermeture spontanée est très rare et il est très probable que les risques de récidives après la chirurgie soient importants.