Astuce santé : les 4 incroyables bienfaits de la courge sur la santé !

La courge est une plante de la famille des cucurbitacées. Ce n’est pas l’un des aliments qui se retrouvent les plus sur les tables des Français. Cela pourrait s’expliquer par l’ignorance de ses multiples bienfaits pour la santé. En savoir donc plus sur le sujet pourrait permettre de changer la donne.

La courge, excellente source d’antioxydants pour l’organisme

Un antioxydant est un composé protégeant les cellules du corps des dommages pouvant être causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont en réalité des molécules très réactives, qui sont impliquées dans le développement de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers et d’autres maladies liées au vieillissement.

Des chercheurs ont eu à observer que les graines de courge auraient même une concentration encore plus élevée en antioxydants. La courge contient aussi une incroyable quantité de bêta-carotène. Cette dernière, au-delà d’être source de vitamine A pour l’organisme, est aussi un antioxydant pouvant améliorer beaucoup de fonctions du système immunitaire.

La courge contient également une grande quantité de lutéine et de zéaxanthine. Ce sont deux autres antioxydants de la famille des caroténoïdes. Ces composés protègent l’œil du stress oxydatif pouvant lui causer des dommages. Ils permettent également de lutter contre la dégénérescence maculaire et la cataracte ainsi que de contribuer à la prévention de certains types de cancers, notamment ceux du sein et du poumon.

La courge, source intarissable d’oligo-éléments

La courge d’hiver se révèle être une très grande source de fer. Il faut d’ailleurs noter que chaque cellule du corps contient le fer. Il est ainsi essentiel au transport de l’oxygène et à la formation des globules rouges. Le fer aide également à la fabrication de nouvelles cellules, d’hormones et de neurotransmetteurs.

La courge d’hiver contient aussi une bonne quantité de substances qui agissent comme cofacteur de plusieurs enzymes et qui facilitent différents processus métaboliques. Elle contient aussi du cuivre, qui est nécessaire à la formation de l’hémoglobine et du collagène dans l’organisme. Les enzymes contenant du cuivre aident également dans la défense du corps contre les radicaux libres.

La courge, une excellente source de vitamines

Les courges contiennent une quantité inépuisable de vitamines. La courge d’hiver par exemple est une très bonne source de vitamine A. Cette vitamine contribue à la croissance des dents et des os, elle maintient aussi la peau en bonne santé.

La courge d’hiver est également une excellente source de vitamine K. Cette dernière participe à la fabrication de protéines qui collaborent à la coagulation du sang. Elle intervient aussi dans la formation des os. Cet aliment contient aussi les vitamines du groupe B, et la vitamine C pour lutter contre les agressions virales.

La courge, un facilitant du transit intestinal

Très riche en fibres, la chair des courges favorise la bonne digestion. Si vous êtes constipé ou ballonné, un velouté de potiron ou de potimarron vous permettra par exemple de bien décongestionner votre ventre. Vos intestins en seront donc les plus soulagés.