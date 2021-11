Astuce santé : quelques idées pour faire baisser votre taux de cholestérol naturellement !

Le cholestérol, bien qu’il ait un certain rôle à jouer dans le corps, il ne doit pas excéder un certain taux. D’ailleurs, il existe des cholestérols bons pour l’organisme et d’autres qui lui sont néfastes. Vu qu’on ne peut faire une distinction à l’œil nu, il est préférable de tout juste faire diminuer le taux s’il est élevé dans l’organisme et de consommer de bons cholestérols comme les omégas 3.

Comment parvenir à faire diminuer ce taux de cholestérol naturellement ?

Laissez tomber les glucides

Le fait de consommer des glucides et des féculents est associé au syndrome métabolique de l’organisme qui est caractérisé par certains facteurs qui accroissent le risque de maladie cardiaque ainsi que le taux élevé de cholestérol dans l’organisme.

Une manière de faire baisser son taux de cholestérol ou de le réguler à court et à long terme c’est de consommer des graisses saines tout en diminuant l’apport en glucides raffiné

Perdez du poids

Perdre du poids vous permet de diminuer le taux de cholestérol dans votre sang. Même en perdant 5 à 10% de votre poids total, vous aurez perdu une bonne partie de votre taux de cholestérol.

Buvez un verre de vin rouge

Cela va vous paraître vraiment surprenant. Et pourtant, il est réellement possible de réduire le taux de cholestérol en buvant avec modération de l’alcool et principalement le vin rouge. Les liqueurs et bières et même les mélanges sucrés n’ont pas un grand apport positif sur l’organisme.

Vous devez tout de même surveiller la quantité de vin rouge que vous buvez. Selon une étude réalisée sur la base des modèles de cholestérols conventionnels ainsi que le risque de maladie cardiaque, il en ressort que la consommation de 30 g d’alcool par jour réduirait le risque de maladie coronarienne à hauteur de 24,7%.

Cessez de fumer

Fumer tue. Tout le monde le sait, mais savez-vous que le tabac fait augmenter le taux du mauvais cholestérol ? Cette augmentation du cholestérol est un risque que vous prenez, car cela favorise la maladie cardiaque.

Bougez

Rester sur place, ne pas faire d’activités physiques a également un impact sur le risque de maladie cardiaque. En effet, faire du sport permet de perdre du poids, et par conséquent de diminuer le taux de cholestérol. Faites des exercices d’aérobic, de la natation ou de la marche est une habitude que vous devez prendre pour la santé de cœur.

Prenez des suppléments hypocholestérolémiants

Il y a des suppléments que vous pouvez prendre et qui vous aideront à diminuer le taux de cholestérol, et vous permettront d’atteindre un taux normal de cholestérol. Toutefois, vous devez avertir votre médecin avant toute consommation pour éviter tout risque. En effet, la consommation de suppléments hypocholestérolémiants peut faire chuter drastiquement votre taux de cholestérol.

Ces suppléments hypocholestérolémiants sont entre autres la levure de riz rouge, la niacine et l’huile essentielle de citronnelle.

On le répète, leur consommation doit faire l’objet d’un cadrage médical pour éviter tout risque sur votre santé.