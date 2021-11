Astuce santé : quels sont les bienfaits de l’ail pour votre santé ?

L’ail est riche en vitamines A,B, C et E. Il est également composé de souffre, de zinc, de potassium, de calcium, de sélénium et d’un antibiotique naturel et super puissant qu’est l’allicine. L’ail est une plante qui se retrouve en tête de liste de la famille des alicaments et des super-aliments. Quels sont les bienfaits de l’ail sur la santé ? nous vous disons tout.

L’ail un meilleur allié pour le système cardio-vasculaire

Malgré le fait que l’ail ne soit pas trop aimé à cause de son odeur caractéristique qui donne une mauvaise haleine, il est tout de même apprécié pour son effet sur le système cardiovasculaire.

Pour ce faire, il vous suffit de consommer 2 à 5 g d’ail tous les jours. Cette consommation d’ail permet de diminuer le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Cette diminution entraine la réduction des risques de maladies cardio-vasculaires. En plus, l’ail a la capacité de fluidifier le sang et prévient ainsi la formation de caillots de sang dans les artères.

L’ail reconnu comme un anti cancer

Grâce aux composés soufrés de l’ail, il a des propriétés anti-cancer. Ces éléments soufrés empêchent la multiplication des cellules cancéreuses dans l’organisme. Prendre régulièrement de l’ail permet de prévenir l’apparition des cancers du sein, de la gorge, des ovaires, de la prostate et de l’estomac. L’ail aide également à booster le système immunitaire. Ainsi, en en cas de maladie, le corps combat beaucoup plus efficacement les cellules cancéreuses.

L’ail permet de combattre certaines infections et certains virus

L’ail a la capacité d’éliminer ou de chasser un grand nombre de bactéries pathogènes grâce à ses propriétés antiseptiques, antibactériennes, antimicrobiennes, antifongiques, antibiotiques et antivirales quand elles s’introduisent dans l’organisme.

L’ail permet donc de lutter contre l’acné, les verrues, le rhume, le mal de gorge, l’angine de poitrine grâce à ses propriétés purifiantes. Il lutte contre les intoxications alimentaires surtout la salmonellose ainsi que le psoriasis grâce à ses composés sulfuriques qui aident à calmer les inflammations de la peau.

L’ail un véritable allié minceur

L’ail est très peu calorique. Il ne comporte que 149 calories pour 100g. De plus, il booste le métabolisme et permet de brûler beaucoup plus de calories. Il aide à éliminer les toxines via l’urine et envoie des signaux de satiété au cerveau quand il est régulièrement consommé. L’ail est donc idéal si vous voulez éviter de trop manger pendant un repas.

L’ail lutte contre le cholestérol

L’allicine contenue dans l’ail permet de lutter contre le mauvais cholestérol dans le sang en baissant son taux.

L’ail favorise la bonne digestion

Si vous avez des problèmes de digestion ou dans un cas de troubles digestifs chroniques, n’hésitez pas à souvent consommer de l’ail. En effet, grâce aux acides phénoliques que contient l’ail, ils aident à nettoyer et à épurer le système digestif depuis l’intérieur. De plus, il aide à restaurer la flore intestinale, à lutter contre l’inconfort digestif.

L’ail aide à combattre l’hypertension

L’ail contient un élément qu’est l’adénosine qui a un effet vasodilatateur. Il permet une meilleure circulation sanguine et contribue ainsi à lutter contre l’hypertension.