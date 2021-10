Astuce santé : Quels sont les bienfaits du clou de girofle sur la peau ?

Tout le monde a dans sa cuisine cette épice si particulière qu’est le clou de girofle. Elle est utile dans divers domaines en dehors de la cuisine. En effet, certaines femmes l’utilisent pour des soins capillaires, pour faire leur toilette intime et aussi pour les soins du visage. Savez- vous qu’il peut être utilisé également sur tout le corps ? Quels sont les bienfaits que le clou de girofle apporte à la peau ?

Les bienfaits du clou de girofle

Le clou de girofle est riche en minéraux, en vitamines et en antioxydants. Tous ces nutriments sont bénéfiques pour la peau. Le clou de girofle permet d’éliminer les bactéries. Il désinfecte la peau, soulage la peau des inflammations cutanées et protège les zones qui ne le sont pas atteintes. Il permet également d’accélérer la cicatrisation.

Un soin au clou de girofle permet de lutter contre les impuretés de la peau ainsi que les problèmes comme l’acné, les boutons, les affections cutanées, les points noirs, les plaques, les infections fongiques, les cicatrices, les plaies, les piqûres, la peau irritée et écailleuse.

Le clou de girofle agit sur la peau de façon indirecte en prévenant certaines maladies infectieuses et en éliminant les parasites intestinaux néfastes à l’organisme. Le clou de girofle agit également sur le système lymphatique ainsi que sur les défenses immunitaires tout en favorisant la production de globules blancs. Toutes ces actions menées par le clou de girofle ont un certain impact sur la santé de la peau.

Comment utiliser le clou de girofle pour en jouir sur la peau

Pour que le clou de girofle puisse agir sur la peau, il est possible de l’utiliser en usage externe et en usage interne.

Usage externe du clou de girofle

Pour une utilisation externe, il vous suffit de faire bouillir 200 ml d’eau et de laisser infuser 3 ou 4 clous de girofles pendant 10 minutes environ. Retirez ensuite les clous de girofle et votre infusion est prête. Versez cette dernière dans une bouteille en verre stérilisée et propre puis conservez-la au réfrigérateur pendant 48h. Pour utiliser cette infusion en externe, il vous suffit d’imbiber un coton et de l’appliquer sur la zone que vous voulez traiter.

Usage interne du clou de girofle

Pour une utilisation en externe du clou de girofle, il vous suffit de faire une infusion de clou de girofle. Pour ce faire, faites bouillir un litre d’eau. Dès qu’il a bouilli, éteignez le feu puis mettez dans l’eau chaude une vingtaine de clous de girofle, fermer la casserole et laissez infuser pendant 10 minutes environ. Retirez ensuite les clous de girofles et votre boisson est prête à être utilisée. Versez votre boisson dans une bouteille en verre propre et stérilisée et conservez-la au réfrigérateur.

Pour utiliser votre boisson en usage interne, il vous suffit de prendre un petit verre de cette boisson à jeun chaque matin pendant 10 jours vous devez vous préparer, car cette boisson est très forte. Si vous voulez, vous pouvez toujours y ajouter d’autres ingrédients pour vous faciliter sa consommation.