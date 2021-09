Astuce téléphonie : voici dévoilé l’astuce pour mettre de la musique sur votre statut whatsapp !

Les réseaux sociaux en plus de la communication favorisent entre les humains le partage de leurs préférences diverses. Cela se fait notamment avec l’aide des statuts qui vous permettent de façon journalière de dévoiler à votre communauté vos séquences virtuelles favorites. Sur le réseau social américain whatsapp par exemple, cette fonctionnalité est disponible. Mais saviez-vous qu’en plus des photos et vidéos classiques, il est également possible d’ajouter de la musique sur votre statut whatsapp ? C’est ce sur quoi vous renseigne cet article.

Une fonctionnalité d’ajout de musique disponible sur whatsapp, mais longtemps méconnue

Bien que le réseau social américain soit apprécié pour ses nombreuses qualités notamment en matière de politique de confidentialité, beaucoup lui ont souvent reproché une limite. Celle de ne pas permettre à ses utilisateurs d’ajouter des fichiers audios à leurs stories privés. Une fonctionnalité pourtant très accessible auprès de ses concurrents notamment Facebook et Instagram.

Jusqu’à présent, certains utilisateurs du réseau whatsapp ont dû se résigner à adopter d’autres méthodes peu commodes. Il s’agit notamment du partage sur la story du lien conduisant vers la musique audio que l’on souhaite diffuser.

Mais pour vous éviter à l’avenir ces tracasseries, sachez qu’il est désormais possible d’ajouter de la musique à votre statut whatsapp en suivant une astuce détournée. Néanmoins, un certain nombre de conditions et d’étapes à suivre sont requises pour la réussite de cette opération.

Les conditions préalables à remplir pour pouvoir ajouter de la musique sur votre statut whatsapp

Il est important de retenir que bien qu’il soit possible, l’ajout de musique aux statuts sur le réseau social whatsapp n’est pas un modèle généralisé à tous les supports.

Ainsi donc, vous ne pourrez pas d’une part appliquer cette fonctionnalité pour apporter de la sonorité à un statut photo sur whatsapp. C’est une tentative qui échouera certainement.

Ce sera également le cas si vous essayez d’autre part d’ajouter de la musique à un support texte que vous voulez intégrer dans le statut de votre compte whatsapp. Tout ce qui peut marcher avec la méthode qu’on vous proposera, ce sont les vidéos que vous sauvegardez directement avec l’enregistreur de vidéo installé sur votre téléphone. Voici donc comment ça marche :

Les phases à suivre pour ajouter de la musique à votre statut whatsapp

Pour réussir cette opération digitale, vous aurez a priori besoin d’une application de diffusion de musique en streaming déjà installée sur votre téléphone. Ensuite, vous aurez à y entrer et à sélectionner la partie du son que vous souhaitez ajouter à votre statut. Veillez à ce que ladite partie puisse couvrir au maximum 30 secondes, comme l’indiquent les standards de whatsapp en la matière.

Enfin, allez dans votre statut whatsapp afin d’activer le mode d’enregistrement au niveau de l’icône de la caméra en bas à droite. Une fois ce mode activé, vous pourrez retourner dans votre application de streaming pour ainsi enregistrer la séquence de musique de votre choix. Vous aurez même la liberté de personnaliser votre enregistrement à l’aide d’émoticônes avant de le mettre en ligne.