Astuces déco : Quelques idées pour vous aider à décorer votre petite salle de bain !

Etes-vous à la recherche d’idées pour décorer votre petite salle de bain ? Il y a tellement de façon de faire, que vous pouvez vous y perdre. Pour vous aider dans ce sens, nous vous proposons des idées qui pourront faire la différence.

Placer un meuble d’angle pour ranger et décorer

Quand il s‘agit d’une petite salle de bain, le hic se trouve au niveau des rangements. Cependant, très souvent les colonnes dans ce genre de salle de bain sont assez grandes et ne peuvent contenir un mobilier basique. Dans ce cas, vous devez penser autrement. Le mieux, c’est de trouver un meuble d’angle. Un meuble d’angle vous permet non seulement de créer un endroit pour ranger vos affaires, mais il habille également votre salle de bain. Essayez et vous verrez le résultat.

Permettez-vous l’élégance

Souvent on pense que certaines robinetteries sont dédiées à une certaine classe sociale de personnes. Vous n’avez pas à penser ainsi, vous pouvez bel et bien oser avoir un peu d’élégance dans votre salle de bain.

Pour cela, vous pouvez changer votre robinetterie classique en inox et choisir en fonction de la couleur de vos carreaux la couleur noire ou dorée. Même si vous devez faire un peu plus attention au niveau de l’entretien pour ne pas avoir des traces de calcaire sur votre robinetterie, c’est une belle alternative pour décorer autrement votre salle de bain.

Personnalisez vos meubles muraux

Décorer une salle de bain n’est pas une mince affaire. Surtout si la salle de bain n’est pas la vôtre si vous êtes en location. Si c’était votre propre appartement, vous pourriez par exemple changer le carrelage. Toutefois, vous pouvez personnaliser vos meubles muraux.

En fonction de l’espace que vous avez dans votre salle de bain, vous pourrez modifier une façade par exemple, ou encore accrocher un miroir. Ce qui est très intéressant avec les meubles muraux personnalisés, c’est qu’ils sont pratiquement uniques et ressortent directement la beauté de la salle de bain.

Un peu de verdure sur le bord de la fenêtre

Si votre salle de bain a une fenêtre, alors vous pourrez l’aérer. Dans ce cas, pour donner un petit coup de décoration, vous pouvez placer au rebord de la fenêtre des plantes d’une variété qui ne pousse pas et qui est facile à entretenir.

Placez un miroir design et qui sort de l’ordinaire

Dans une salle de bain, le miroir est essentiel. Et si vous voulez apporter une petite touche de nouveauté dans la décoration de votre salle d’eau, vu sa petite taille, il vous suffit de changer le modèle. Fini les miroirs carrés, optez pour les miroirs ronds, ou les miroirs qui sont dans l’esprit des années 50. Ces derniers sont assez légers et ont ce côté rétro, un encadrement fin qui viendra apporter un plus à votre petite salle de bain.

Mettez du carrelage de couleur

Si vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison, pour donner un coup de pouce à la décoration, osez mettre du carrelage de couleur. Le carrelage blanc n’est plus vraiment à la mode. Vous pourrez par exemple utiliser les mêmes motifs sur le sol et sur un pan du mur.