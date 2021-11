Astuces nettoyage : comment laver vos baskets sales en machine ?

Une belle paire de basket propre et entretenue constitue un accessoire parfait pour votre habillement. Il n’est toutefois pas très simple de trouver le moyen adéquat pour laver vos chaussures sans qu’ils perdent leur éclat au bout de quelques temps. Découvrons donc la bonne méthode de nettoyage des baskets en machine.

Débarrasser préalablement vos baskets des lacets et semelles intérieur et procéder à un pré-nettoyage manuel

Le lavage des chaussures à la machine ne suivra pas le même processus que celui des vêtements. Contrairement aux vêtements, avant de passer les chaussures à la machine, essayez d’accorder un soin manuel à vos baskets. En effet, après les courses de la journée vos baskets sont plein de poussière et de tâches de toute sorte.

Il est donc recommandé de débarrasser vos chaussures des lacets et des semelles intérieures afin de laver avec soins ces deux éléments. Par la suite, vous pourrez nettoyer plus aisément l’intérieur et la surface de vos chaussures sans lacets avec un chiffon sec pour les débarrasser des boues et de la poussière.

Envelopper vos chaussures dans des serviettes ou les insérer avec vos habits avant leur passage en machine

Suite à la phase de nettoyage manuel, faites attention à ne pas balancer directement vos paires de basket dans la machine. Quelques mesures de précautions s’avèrent nécessaires pour ne pas endommager vos chaussures et votre machine. En tenant compte du fait que les chaussures soient faites en matières plus solides que les vêtements, il est donc évident que les chocs entre vos baskets et la paroi de la machine lors du lavage peuvent entraîner des dégâts matériels.

Pour cela, il serait donc ingénieux d’envelopper vos chaussures dans des serviettes avant de les passer au lavage, ou encore essayez de les laver au même moment que vos vêtements afin de réduire l’effet de collision entre les chaussures et la machine.

Quels sont les modèles de baskets à laver en machine en priorité ?

Il est capital de savoir que tous les types de chaussures ne sont pas adaptés à la machine et que vous devrez procéder à un tri en fonction de leurs textures et de leurs couleurs. Ainsi, le lavage en machine n’est autorisé que pour vos chaussures en toile. Cette matière résiste durablement au cycle de lavage sans se détériorer. En ce qui concerne les couleurs, n’envoyez à la machine que vos chaussures de couleurs sombres et sans teinte pour éviter une décoloration progressive.

Quels sont les modèles de baskets à ne strictement pas laver en machine ?

Le lavage de chaussures à la machine paraît très rapide et efficace mais évitez toute fois d’y mettre toutes vos chaussures. Toutes les chaussures en matières vivantes comme le daim ou le cuir sont à tenir loin de la machine. Ces matières ne supportent pas un lavage à l’eau abondante avec des frottements brusques. Un cycle de lavage à la machine risque donc d’abîmer ces modèles de chaussures. Evitez également de laver vos chaussures de couleurs vives car elles risquent de déteindre avec le temps.