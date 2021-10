Astuces pour nettoyer efficacement les vitres de votre maison !

Les vitres en raison de leur aspect attrayant sont de plus en plus utilisées de nos jours au niveau de différentes installations de décoration intérieure. Cependant, il n’est pas toujours aisé de maintenir leur entretien car leur matière a tendance a vite retenir les impuretés. Il est donc important de maîtriser quelques astuces de nettoyage de ces plaques de verre afin de profiter convenablement de leur utilité de décor.

L’utilisation de la raclette

Les différents éléments pouvant nuire à la bonne apparence visuelle de vos vitres vont des plus simples aux plus complexes. En bas de l’échelle donc, on retrouve des sources d’impuretés classiques comme la poussière accumulée au fil du temps, les marques laissées par des mains baladeuses ou encore les traces d’éclaboussures d’eau de pluie.

Pour résoudre facilement ces différentes causes de saleté sur votre vitre, vous pouvez opter pour l’usage d’une raclette. Grâce à sa capacité à balayer efficacement les surfaces de corps plats et à retirer les résidus sur son passage, votre vitre retrouvera certainement son éclat après quelques manœuvres.

Pour cela, vous aurez préalablement à verser sur toute la surface de votre vitre une solution liquide d’eau chaude contenant du liquide vaisselle. Une fois la raclette utilisée par la suite pour nettoyer la vitre, vous pouvez vous munir d’un chiffon sec pour faire disparaître totalement l’humidité présente sur la surface de verre. L’utilisation de cette technique est spécialement adaptée pour l’entretien des fenêtres en vitre.

L’astuce du nettoyage à la glycérine pour les tâches de grande ampleur

Toujours au niveau des fenêtres et baies en vitre, d’autres formes de saleté peuvent affecter considérablement leur caractère limpide. On peut entre autres citer les rayures laissées par des objets non identifiés ou encore des liquides colorés déposés sur la surface en verre par des animaux comme les insectes.

Pour ces cas extrêmes d’impuretés, vous aurez donc à vous servir de la glycérine pour remédier aux problèmes d’hygiène de votre vitre. En effet, certains l’ignorent peut-être mais en plus d’être utilisée dans les produits cosmétiques, la glycérine constitue également un excellent nettoyant surtout lorsqu’il s’agit de plaques de verre.

Son principe d’utilisation est très simple. Il consiste à juste insérer une éponge dans un mélange d’eau et de glycérine puis à se servir par la suite de l’éponge pour résorber toute les parties salissantes de la vitre.

L’association du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude pour venir à bout des impuretés

Puisque dans une maison, il n’y a pas que les fenêtres qui soient susceptibles d’être vitrées, il est donc essentiel de connaître également le mode d’emploi à adopter au sujet du nettoyage des autres surfaces de verre. Il peut s’agir notamment de la vitre de fermeture d’une cheminée qui en raison de son contact permanent avec la fumée est susceptible d’avoir des traces de salissures persistantes.

Pour cela, l’usage du vinaigre blanc mélangé à de l’eau pour nettoyer une vitre sur laquelle a été répandue du bicarbonate de soude est recommandé. C’est un moyen efficace pour réussir à redonner propreté à vos surfaces de verre les plus délicates.