Astuces santé : comment savoir si vous êtes en manque de vitamine D ?

Il est très important de connaître les causes qui signalent un manque de vitamine D dans l’organisme. En effet, une déficience en vitamine D peut avoir de graves conséquences sur la santé de l’individu. Elle est très importante pour les os, les muscles et tout l’organisme. Comment savoir si vous en manquez ?

Les irritations de la peau

La vitamine D permet de garder la peau saine. Elle permet de faire cicatriser plus facilement les plaies. Elle joue un rôle de protection faisant une barrière cutanée et permet ainsi à la plaie de cicatriser correctement. S’il y a un manque de vitamine D dans l’organisme, certaines maladies cutanées peuvent apparaître et vont guérir très difficilement. C’est le cas de l’eczéma, du vitiligo et du psoriasis.

Les crampes musculaires et douleurs au niveau des articulations

On pense souvent à tort que le manque de vitamine D a une influence uniquement sur les os et pourtant elle peut créer bien d’autres maux. En effet, le manque de vitamine D peut créer des faiblesses musculaires notamment chez les personnes âgées. À cause de cette faiblesse musculaire, ces seniors chutent fréquemment et se fracturent les os beaucoup plus facilement. Un faible taux en vitamine D provoque également une myopathie inflammatoire en créant des douleurs vives au niveau du bas du dos.

Les chutes de cheveux

La chute de cheveux peut être causée par un manque de vitamine D. Selon certaines études, les personnes qui souffrent d’alopécie ont souvent un manque de vitamine D.

Une fatigue inhabituelle

La vitamine D booste le système immunitaire et lutte contre la fatigue. Si vous ressentez donc un coup de mou, cela pourrait être dû à une carence en vitamine D. En plus, selon certaines études, la fatigue serait associée à un manque de vitamine D. Vous ressentez toujours la fatigue même après avoir dormi, tout ceci est causé à un manque de vitamine D.

Une faiblesse immunitaire

Le système immunitaire peut se trouver moins robuste à cause d’un manque de vitamine D ce qui provoque de la toux, de la grippe, des virus en tout genre, et du rhume. Si vous avez une santé fragile, si vous vous sentez malade tout le temps vous pouvez avoir une carence en vitamine D.

La dépression

Selon certaines études, un manque de vitamine D aurait un impact sur les personnes dépressives. En effet, la vitamine D protège les neurones et synthétise la sérotonine et la dopamine. Ces 2 composés naturels nous permettent d’avoir un certain bien-être et de nous sentir bien. Si ces deux substances ne sont pas bien stimulées, le risque de dépression est très grand.

La prise de poids

En cas de manque de vitamine D, l’organisme ne pourra pas bien réguler l’insuline. La conséquence vous avez besoin de prendre beaucoup plus de sucre et par conséquent, une prise de poids est inévitable.

La fragilité et les douleurs des os

Le calcium est une substance très importante pour le corps. Elle permet de construire les os. La vitamine D ici permet au calcium de bien circuler dans l’organisme. Et donc, en souffrant de carence en vitamine D, vous avez plus de risques d’avoir des maladies osseuses comme l’ostéoporose, et l’ostéomalacie.