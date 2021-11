Beauté : comment raffermir sa peau après 50 ans ?

La génétique, le mode de vie sont autant de facteurs à prendre en compte dans le traitement du vieillissement de la peau. Si vous souhaitez éviter les médicaments, les injections et autres procédures cosmétiques, il existe des moyens d’obtenir de bons résultats. Voici des astuces pour raffermir l’épiderme après 50 ans.

La prévention

Il ne suffit pas d’appliquer des crèmes antirides dès que vous avez atteint la vingtaine. Les puissants principes actifs des crèmes ne sont pas vraiment utiles. Cependant, il est plus important de prévenir les rides que de les guérir. Adoptez une alimentation naturelle, saisonnière et variée, adoptez un mode de vie saine, prenez soin de votre peau et veillez à ce qu’elle soit bien hydratée chaque jour.

Prendre soin de sa peau signifie faire un travail global de réflexion sur ce que vous mettez sur votre peau, notamment les produits que vous utilisez et la façon dont vous les appliquez. Pour ce faire, vous devez connaître votre type de peau. En outre, pour renforcer l’efficacité de vos produits de soin, vous devriez essayer d’intégrer des techniques d’automassage et de yoga facial dans votre routine quotidienne, en utilisant de petits outils comme les rouleaux par exemple.

En réalité, après 25 ans, la peau perd chaque année 1% de son collagène, une protéine essentielle à l’élasticité et à la fermeté de la peau. Dans le salon de l’esthéticienne, on utilise des massages physionomiques pour améliorer la physionomie.

Renouvellement et préservation des fibroblastes

Le massage ravive les fibres dormantes et facilite la communication entre les cellules des différentes couches de l’épiderme. La peau stocke l’acide hyaluronique, le collagène et l’élastine, qui diminuent avec le temps. Il faut faire des automassages du corps et du visage tous les jours pour éviter la stagnation lymphatique et favoriser la micro circulation. 5 minutes par jour valent mieux qu’une heure toutes les deux semaines.

Vous pouvez augmenter vos réserves en choisissant les bons produits de soins. Par exemple, il est conseillé d’utiliser des produits à base d’acide hyaluronique ayant des poids moléculaires différents. Le poids moléculaire élevé reste en surface et forme un bouclier hydratant et protecteur, tandis que le poids moléculaire faible reste en profondeur et régénère l’épiderme de l’intérieur. Ces molécules forment un petit matelas qui aide la peau à rebondir, à s’hydrater et à se raffermir.

Un régime de soins de la peau nourrissant et hydratant

La peau flasque est souvent une peau sèche qui manque à la fois d’humidité et d’huile. C’est pourquoi il est important d’hydrater et de nourrir la peau tous les jours et de toujours lui faire un massage doux. Il est préférable de choisir des produits de soins de la peau aussi naturels que possible et contenant 100 % d’ingrédients actifs bons pour la peau.

Puis, après 50 ans, privilégiez les huiles nourrissantes aux propriétés régénératrices, comme l’huile de bourrache, l’huile d’argan et l’huile de rose sauvage. Les produits de soins contenant des antioxydants sont également souhaitables.

Attention aux nettoyeurs trop agressifs

Pour débarrasser sa peau des impuretés, les gestes doux, mais aussi les produits non décapants sont essentiels. Au lieu des nettoyants moussants ou des eaux micellaires, il est préférable de procéder à un double nettoyage avec une base huileuse et une eau florale neutralisant le calcaire.