Beauté : les cinq astuces pour avoir des cheveux de rêve !

Les cheveux constituent un pan important de la beauté, surtout pour ce qui est des femmes. Elles n’hésitent donc pas à dépenser des fortunes et à consacrer du temps pour les faire briller, colorer ou encore lisser. Nombreuses sont donc celles qui souhaitent avoir de longs et brillants cheveux. Mais pour y arriver, certains comportements doivent être adoptés et d’autres doivent être proscrits. Voici cinq astuces pour avoir les cheveux attrayants souhaités.

Éviter autant que possible les appareils chauffants

On a souvent tendance à faire sécher nos cheveux grâce à des appareils chauffants comme les sèche-cheveux, les lisseurs ou fers à lisser, ce qui n’est pas très recommandé. Mais en réalité, il n’y a rien de pire que la chaleur pour abîmer les cheveux, les rendre secs, ternes et cassants. Or, une fois les cheveux cassés, ils sont pratiquement irréparables, donc il vaut mieux éviter ce genre de situations.

Il est possible d’avoir des cheveux lisses sans les abîmer par les appareils chauffants. Vous pouvez par exemple vous tourner vers des astuces simples comme un masque à l’huile d’olive pour les lisser convenablement.

Opter pour des agents non agressifs

Il n’est pas utile d’agresser votre cuir chevelu avec des shampoings de mauvaise qualité. Pour cela, il est essentiel de connaître votre nature de cheveux afin d’être en mesure de leur apporter les soins les plus adaptés.

L’option de shampoings bio est la meilleure. Par contre, il faut éviter certains produits utilisés dans les shampoings conventionnels. Par exemple, l’Ammonium Lauryl Sulfate est un dégraissant très irritant à éviter. Il en est de même pour le Sodium Laureth Sulfate ainsi que les Quats et Silicone qui sont allergisants et non dégradables.

Adopter de bons produits de lavage pour vos cheveux

Pour avoir des cheveux de rêve, il est important d’adapter votre lavage à vos cheveux. Les produits utilisés par exemple pour laver des cheveux secs ne doivent forcément pas être les mêmes pour des cheveux gras.

Pour des cheveux secs, lavez-les souvent avec un shampoing à l’avoine dilué dans l’eau. Pour des cheveux gras, les meilleurs produits sont ceux à base de mélisse et du savon d’Alep. Vous pouvez y ajouter un peu d’huiles essentielles de cèdre, lavande ou citron. Quant aux cheveux fatigués et plats, un shampoing au miel bio ou à la caféine bio peut leur rendre vitalité et volume.

Se laver les cheveux tous les jours n’est pas nécessaire

Il est important de savoir que le lavage au shampoing à répétition peut être contre-productif. L’idéal est donc d’espacer vos shampoings tous les 2 jours et pour ce qui est des bains, contentez-vous simplement d’un rinçage à l’eau claire.

Optimiser le rinçage

Pour faire plus briller vos cheveux, l’eau froide est une bonne alternative. Rincez vos cheveux avec de l’eau froide permet de resserrer les écailles et de lisser votre fibre. On peut également conseiller la technique à base de vinaigre ou de citron dont les bienfaits ne sont plus à démontrer.