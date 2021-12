Beauté : quelles sont les huiles essentielles qui peuvent vous aider à bien faire pousser vos cheveux ?

L’un des moyens les plus connus pour faire pousser vos cheveux plus vite est d’utiliser les huiles essentielles. Elles peuvent être utilisées pour tonifier, stimuler et favoriser la circulation du cuir chevelu. Voici les meilleures huiles essentielles pour la croissance expresse des cheveux.

Huile essentielle de Bay St Thomas

Si vous recherchez le produit le plus puissant pour la croissance de vos cheveux, vous l’avez trouvé. L’huile essentielle de Bay St Thomas a un fort effet raffermissant et stimulant, réduit la chute des cheveux et favorise une croissance rapide des cheveux. Cette huile aide également à apaiser les démangeaisons du cuir chevelu. Ajoutez simplement deux gouttes à votre shampoing et vous verrez les avantages.

Huile essentielle de gingembre

Comme précédemment, l’huile essentielle de gingembre est stimulante et a un effet anti-chute de cheveux. Pour utiliser ses propriétés stimulant la croissance, mélangez deux gouttes dans une cuillère à café d’huile de ricin. Massez ensuite le cuir chevelu avec le mélange et laissez agir pendant une heure avant de rincer. Utilisez ensuite votre shampoing et vos produits de soins capillaires habituels.

Huile essentielle d’Ylang-ylang

Cette huile est recommandée pour les cheveux en croissance et abîmés. L’huile essentielle d’Ylang-ylang est souvent utilisée dans les produits de soins capillaires pour les cheveux endommagés ou secs. Il faut dire que cette huile essentielle est particulièrement efficace pour faire briller, nourrir et tonifier les cheveux.

Cette essence ne fait pas que donner de l’éclat aux cheveux, elle prévient également la chute des cheveux, stimule leur croissance et régule le sébum du cuir chevelu. Il fournit sans aucun doute le soin le plus complet pour vos cheveux et votre cuir chevelu. Ajoutez 2 gouttes à votre shampoing habituel.

Autres huiles essentielles pour la croissance des cheveux

Tout d’abord, l’huile essentielle de romarin à verbénone permet de tonifier les cheveux, de réduire les démangeaisons et de réguler le sébum. Cette huile n’est pas forcément irritante, mais elle nettoie et apaise le cuir chevelu, contribuant ainsi à une croissance saine et rapide. L’huile essentielle de citron resserre l’écaille du cheveu, le rendant moins cassant et plus éclatant.

L’huile essentielle de menthe poivrée stimule la circulation sanguine dans le cuir chevelu.

L’huile essentielle de cèdre de l’Atlas est tonifiante, antipelliculaire, purifie les cheveux gras et prévient la chute des cheveux. Enfin, l’huile essentielle de nard aide à stimuler les follicules pileux.

Recettes à base d’huiles essentielles

Shampoing enrichi en huiles essentielles ayant des propriétés favorisant la croissance des cheveux. Mélangez 100 ml de base de shampoing neutre avec 20 gouttes d’huiles essentielles de baie de Saint-Thomas, de gingembre et d’Ylang-ylang. Agitez le produit avant de l’utiliser et lavez vos cheveux avec ce produit trois fois par semaine pour obtenir des résultats rapides.

Vous pouvez également faire un sérum capillaire aux huiles essentielles pour la croissance des cheveux. Dans un pot en verre coloré, mélangez 15 ml d’huile de ricin et 10 ml d’huile végétale de macadamia. Une fois les huiles végétales bien mélangées, ajoutez 2 ml d’huile essentielle de Baie St Thomas, 2 ml d’huile essentielle de Gingembre et 1 ml d’huile essentielle d’Ylang-ylang. Appliquez ce sérum sur le cuir chevelu des cheveux.